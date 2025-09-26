Topo

Tarifas reduzirão dependência de medicamentos de países estrangeiros, diz conselheiro dos EUA

São Paulo

26/09/2025 09h57

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou que as novas tarifas setoriais anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, fazem parte de uma estratégia mais ampla para garantir a "segurança nacional" e aumentar a resiliência da cadeia de oferta, em entrevista à Fox Business na manhã desta sexta-feira, 26.

Navarro argumentou que as alíquotas de 100% sobre fármacos devem baratear medicamentos para os americanos ao incentivar investimentos na indústria doméstica, cobrindo gargalos e reduzindo a dependência de países estrangeiros.

O conselheiro também classificou caminhões pesados como "críticos para a segurança nacional" e defendeu que as tarifas sobre móveis são necessárias para ampliar a presença americana global, em um momento de "dominação do setor" por países asiáticos, como a China, Vietnã, Indonésia, Malásia e Tailândia.

Sobre o acordo do TikTok, Navarro disse que o papel da Oracle será atuar como o "firewall da América para impedir que a China encontre formas de entrar nas bases de dados", atuando diretamente nos recursos de segurança da rede social.

O conselheiro também reiterou críticas ao Federal Reserve (Fed) e a repetir que a diretora Lisa Cook deveria ser "punida" pelas acusações de fraude hipotecária. Em relação a preocupações com a independência do BC americano, Navarro acusou a instituição de já atuar de modo parcial. "O Fed tem interferência política há muito tempo, porque o presidente Jerome Powell age politicamente", disse, acrescentando que o público americano já teria perdido a confiança nos dirigentes.

