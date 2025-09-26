Ataque a escola de Sobral: suspeitos são identificados, mas estão foragidos

Dois suspeitos do ataque a uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, foram identificados pela polícia, mas seguem foragidos. A informação é da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado.

O que aconteceu

Identidade dos suspeitos segue em sigilo. Também não foi informado se os atiradores são ou foram alunos da escola, nem a motivação do crime.

No ataque de ontem, agressores chegaram juntos em uma moto. Eles pararam na calçada da Escola Estadual Luiz Felipe, atiraram e fugiram.

Dois adolescentes foram mortos e três ficaram feridos. As vítimas estavam no pátio escola, no intervalo entre aulas, quando foram atingidas.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará para obter mais informações, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

"Foi execução", afirmou secretário de segurança

Episódio foi classificado pelo responsável pela pasta de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, como parte de uma "espiral de violência". Ele disse em entrevista coletiva ontem que um dos alunos tinha drogas e uma balança de precisão no bolso.

Repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto da arma de fogo, impunidade, gerar toda essa espiral de violência.

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, em entrevista coletiva

Polícia Civil suspeita que crime tenha sido premeditado. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado. A gente só não sabe com que antecedência eles premeditaram", disse Sá.

Governador Elmano de Freitas instituiu gabinete extraordinário da Segurança Pública em Sobral. O departamento deve operar até que a situação no município se normalize. Também de acordo com Elmano, a cidade deve receber um reforço no policiamento.

Vamos, inclusive, mandar uma lei para a Assembleia Legislativa para permitir comprar férias de policiais e, com isso, aumentar ainda mais a presença das polícias em todo o nosso estado e, especialmente, nesse momento específico aqui em Sobral.

Governador do Ceará, Elmano de Freitas, em entrevista coletiva

Quem são os adolescentes mortos

Victor Guilherme Souza de Aguiar e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho Imagem: Reprodução/Instagram

Vítimas foram identificadas como Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho e Victor Guilherme Sousa de Aguiar. Eles eram atletas amadores de futsal.

Luiz Cláudio jogava no Inter Futsal Sobral. "Um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo. "Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas de treino", lamentou a escola, por meio de nota.

Victor Guilherme integrava o elenco do Projeto VilaTN. "Apenas o tempo poderá amenizar a dor que preenche nossos corações nesse momento. A toda família, amigos e atletas de treino, prestamos nossas condolências. Que Deus conforte a todos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.

Outros três estudantes ficaram feridos e foram levados à Santa Casa de Sobral. Um deles, de 16 anos, responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Dois dos feridos receberam alta e um continua internado na Santa Casa, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Velórios acontecem hoje. Também de acordo com a TV Verdes Mares, as aulas devem retornar na escola na próxima segunda-feira. Os alunos receberão apoio psicológico.