Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Um dos suspeitos de envolvimento no ataque a uma escola em Sobral, no interior do Ceará, foi preso hoje. Dois adolescentes foram mortos, enquanto outros três ficaram feridos.

O que aconteceu

Governador não confirmou se suspeito é um dos dois atiradores. "Seguimos na caça do segundo envolvido no caso. Parabenizo nossas forças de segurança pela rápida resposta. Que esses bandidos não fiquem impunes!", escreveu Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais, acompanhado de um vídeo da prisão.

Atiradores foram identificados pela Polícia Civil. A informação foi divulgada pela TV Globo mais cedo.

Os dois adolescentes mortos foram executados, diz secretário. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado", afirmou Roberto Sá, em coletiva de imprensa ontem.

Nossa Polícia acaba de prender um dos envolvidos no bárbaro crime ocorrido ontem em uma escola de Sobral. Seguimos na caça do segundo envolvido no caso. Parabenizo nossas forças de segurança pela rápida resposta. Que esses bandidos não fiquem impunes! pic.twitter.com/jIbkKgUWG2 -- Elmano de Freitas (@elmanooficial) September 26, 2025

Secretário disse que um dos adolescentes mortos estava com drogas no bolso. Os policiais também encontraram com ele uma balança de precisão. A identidade do aluno foi preservada.

Outros três estudantes ficaram feridos e foram levados à Santa Casa de Sobral. Um deles, de 16 anos, responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Dois feridos receberam alta e um continua internado na Santa Casa, mas não há detalhes do estado de saúde.

Quem são os adolescentes mortos

Victor Guilherme Souza de Aguiar e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois adolescentes mortos foram identificados como Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho e Victor Guilherme Sousa de Aguiar. Eles eram atletas amadores de futsal.

Luiz Cláudio jogava no Inter Futsal Sobral. "Um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo. "Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas de treino", lamentou a escola, por meio de nota.

Prima também lamentou morte do adolescente. "Eu nunca vou superar sua morte. Apenas vou continuar com essa dor aqui no meu peito", compartilhou no Instagram. "Deus te receba de braços abertos, amigo", escreveu outra usuária da rede social.

Victor Guilherme integrava o elenco do Projeto VilaTN. "Apenas o tempo poderá amenizar a dor que preenche nossos corações nesse momento. A toda família, amigos e atletas de treino, prestamos nossas condolências. Que Deus conforte a todos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.

Amigos e colegas lamentaram a morte. "Triste demais receber uma notícia de quem conhecemos e convivemos. Descanse em paz, 'VG'. Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", escreveu um usuário do Instagram.

Ataque a tiros

As cinco vítimas estavam no pátio da escola, no intervalo entre aulas, no momento do ataque. Eles são alunos da Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.

Dois suspeitos chegaram em uma moto. Eles pararam na calçada da escola, atiraram e saíram.