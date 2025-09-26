Topo

Notícias

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Escola Professor Luis Felipe, em Sobral (CE), onde alunos foram mortos a tiros - Reprodução
Escola Professor Luis Felipe, em Sobral (CE), onde alunos foram mortos a tiros Imagem: Reprodução
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 15h21Atualizada em 26/09/2025 15h33

Um dos suspeitos de envolvimento no ataque a uma escola em Sobral, no interior do Ceará, foi preso hoje. Dois adolescentes foram mortos, enquanto outros três ficaram feridos.

O que aconteceu

Governador não confirmou se suspeito é um dos dois atiradores. "Seguimos na caça do segundo envolvido no caso. Parabenizo nossas forças de segurança pela rápida resposta. Que esses bandidos não fiquem impunes!", escreveu Elmano de Freitas (PT) nas redes sociais, acompanhado de um vídeo da prisão.

Atiradores foram identificados pela Polícia Civil. A informação foi divulgada pela TV Globo mais cedo.

Os dois adolescentes mortos foram executados, diz secretário. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado", afirmou Roberto Sá, em coletiva de imprensa ontem.

Secretário disse que um dos adolescentes mortos estava com drogas no bolso. Os policiais também encontraram com ele uma balança de precisão. A identidade do aluno foi preservada.

Outros três estudantes ficaram feridos e foram levados à Santa Casa de Sobral. Um deles, de 16 anos, responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Dois feridos receberam alta e um continua internado na Santa Casa, mas não há detalhes do estado de saúde.

Quem são os adolescentes mortos

Victor Guilherme Souza de Aguiar e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Victor Guilherme Souza de Aguiar e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho
Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois adolescentes mortos foram identificados como Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho e Victor Guilherme Sousa de Aguiar. Eles eram atletas amadores de futsal.

Luiz Cláudio jogava no Inter Futsal Sobral. "Um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo. "Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas de treino", lamentou a escola, por meio de nota.

Prima também lamentou morte do adolescente. "Eu nunca vou superar sua morte. Apenas vou continuar com essa dor aqui no meu peito", compartilhou no Instagram. "Deus te receba de braços abertos, amigo", escreveu outra usuária da rede social.

Victor Guilherme integrava o elenco do Projeto VilaTN. "Apenas o tempo poderá amenizar a dor que preenche nossos corações nesse momento. A toda família, amigos e atletas de treino, prestamos nossas condolências. Que Deus conforte a todos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.

Amigos e colegas lamentaram a morte. "Triste demais receber uma notícia de quem conhecemos e convivemos. Descanse em paz, 'VG'. Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", escreveu um usuário do Instagram.

Ataque a tiros

As cinco vítimas estavam no pátio da escola, no intervalo entre aulas, no momento do ataque. Eles são alunos da Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.

Dois suspeitos chegaram em uma moto. Eles pararam na calçada da escola, atiraram e saíram.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Novo premiê francês promete nomear seu governo no começo de outubro

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano