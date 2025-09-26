Suspeita de matar turista com 'Boa Noite, Cinderela' é condenada no Rio

Suspeita de matar um turista com o golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" em um ponto turístico do Rio de Janeiro, Claudia Mayara Alves Soliva, 33, foi condenada nesta semana a 20 anos de prisão em regime fechado.

O que aconteceu

TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) condenou Claudia pelo latrocínio do colombiano Manuel Felipe Martinez Mantilla. Segundo a acusação do Ministério Público fluminense, em 15 de outubro do ano passado, a vítima, que passava férias no Rio, foi colocada desacordada pela suspeita e uma terceira pessoa em um carro de aplicativo no Parque União. O motorista, que levaria o colombiano até um hotel, desconfiou que ele estivesse passando mal e o levou a um hospital.

Turista morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Federal de Bonsucesso. Um laudo pericial detectou que o homem tinha consumido altas doses de calmantes, MDMA e etanol, o que indicava que ele poderia ter sido vítima do "Boa Noite, Cinderela". Mesmo após a morte do colombiano, segundo o MP, a suspeita e pessoas ligadas a ela continuaram a usar o cartão de crédito da vítima, o que incluiu a compra de um iPhone por Cláudia e outras aquisições feitas pela máquina de cartão de crédito de um irmão dela.

Antes das 05h30, nesta cidade, a denunciada, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu o cartão de crédito da vítima Manuel Felipe Martinez Mantilla, reduzindo à impossibilidade de resistência, na medida em que administrou na vítima, de forma dolosa, quantidade significativa da substância Clonazepan (Rivotril) (...) golpe comumente conhecido como "boa noite cinderela". (...) Imperioso anotar que a substância Clonazepan administrada na vítima fez com que ela ficasse inconsciente e desenvolvesse edema pulmonar, evoluindo a óbito. Trecho da acusação do MP-RJ

Condenada estava presa preventivamente há seis meses, suspeita de liderar quadrilha que aplicava golpes em pontos turísticos do Rio. Segundo a investigação policial, Claudia aplicava golpes com outras duas mulheres em rodas de samba na Pedra do Sal, na Gamboa e na Lapa. Ela foi detida em 21 de março, após a Justiça determinar sua prisão preventiva.

Motorista que levou turista a hospital identificou Claudia. Conforme os autos do processo, Claudia pediu um carro por corrida de aplicativo para tirar Manuel, já dopado, da cena do crime. Quando chegou ao local, o condutor do veículo, ao perceber que a vítima estava "cambaleando" e aparentava passar mal, informou à Claudia que não levaria o homem para o endereço informado, mas para o hospital, "momento em que a denunciada e sua comparsa disseram que não iriam acompanhá-lo, pois informavam que precisavam levar filho à escola", segundo o MP.

Claudia nega as acusações. Em depoimento à Justiça, ela alegou que sempre "trabalhou honestamente como garota de programa" e a responsável por colocar o comprimido na bebida da vítima foi uma colega, identificada por ela como Maria. Disse ainda que essa conhecida foi quem pegou o cartão de crédito de Manuel e ofereceu a ela para comprar um telefone. O UOL ainda não conseguiu contato com sua advogada e o espaço segue aberto para eventuais posicionamentos da defesa.

Como funcionava golpe

Turistas e estudantes eram os principais alvos da quadrilha supostamente liderada por Claudia. Segundo a polícia, as mulheres se misturavam aos frequentadores desses locais e se apresentavam como garotas de programa. Após ganhar a confiança das vítimas, levavam-nas para a região do Parque União ou para as suas casas.

Vítimas eram drogadas com bebidas com tranquilizantes. Após os homens desmaiarem, as suspeitas faziam transferências bancárias e compras com seus cartões de crédito.