Supercopa da França será disputada em janeiro no Kuwait

26/09/2025 14h44

O Troféu dos Campeões (Supercopa da França) entre o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha será disputado no dia 8 de janeiro em Kuwait City, a capital do Kuwait, anunciou a Liga de Futebol Profissional francesa (LFP) nesta sexta-feira (26).

O duelo entre o campeão francês e o vice-campeão terá como cenário o estádio Jaber Al Ahmad "à noite num horário a ser definido", explicou a LFP em seu comunicado.

Tradicionalmente, esta competição coloca frente a frente o campeão da última edição da Ligue 1 com o vencedor da última Copa da França, mas como o PSG conquistou as duas competições seu adversário será o vice-campeão da liga.

Será a primeira vez em 31 edições que esta Supercopa será disputada no Kuwait.

Desde 2009, quando foi realizada em Montreal, no Canadá, a LFP exportou este duelo como forma de promover o futebol francês no mundo.

No ano passado foi disputada em Doha, no Catar, e anteriormente teve como sedes Tel Aviv (Israel) em 2021 e 2022, China (2014, 2018 e 2019), Marrocos (2011 e 2017), Áustria (2016), Gabão (2013), Estados Unidos (2012) e Tunísia (2010).

Desde 2009 a Supercopa só foi realizada duas veces na França: em Lens (2020) e em París (2023).

Na última edição, o PSG venceu o Monaco (1-0) no estádio 974 de Doha, um dos que foram utilizados na Copa do Mundo de 2022. O gol do título foi marcado pelo atacante Ousmane Dembelé nos acréscimos.

