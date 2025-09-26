STOXX 600 sobe e se recupera de mínimas de 3 semanas, mas fica estável na semana

Por Shashwat Chauhan e Amir Orusov

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 subiu nesta sexta-feira, se recuperando dos menores níveis em três semanas, impulsionado por ganhos nos setores financeiro e industrial, o que deixou o índice de referência mais ou menos onde começou a semana.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,78%, a 554,52 pontos, e encerrou a semana com variação positiva de 0,07%.

A alemã Munich Re e a francesa SCOR lideraram a alta de 2,1% do setor de seguradoras europeias, interrompendo uma série de três dias de perdas.

O setor de construção e materiais ganhou 1,1%, com a irlandesa Kingspan em alta de 1,2%, depois que a corretora Citigroup elevou seu preço-alvo.

As ações dos produtores de aço também subiram depois que o jornal alemão Handelsblatt noticiou que a Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados.

A ArcelorMittal, a segunda maior siderúrgica do mundo, subiu 2,6%, enquanto a Aperam teve alta de 2,2%. A alemã Thyssenkrupp avançou 3,5% e a Salzgitter ganhou 5,2%.

As ações do setor de saúde apagaram perdas anteriores e terminaram estáveis, um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova rodada de tarifas punitivas, incluindo uma taxa de importação de 100% sobre medicamentos de marca.

"Isso já estava precificado", disse Nabil Milali, gerente de portfólio de múltiplos ativos e sobreposição da Edmond de Rothschild Asset Management em Paris.

"Muitos investidores estavam esperando esses tipos de tarifas e isso se refletiu parcialmente nas 'valuations' do setor de saúde."

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,77%, a 9.284,83 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,87%, a 23.739,47 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,97%, a 7.870,68 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,96%, a 42.646,23 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,30%, a 15.350,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,49%, a 7.953,02 pontos.