Daniela Lima: STF aposta em reunião de Lula com Trump para evitar escalada

O STF (Supremo Tribunal Federal) vê na aproximação entre Lula e Donald Trump a principal chance para conter a crise diplomática com os Estados Unidos após as sanções da Lei Magnitsky, disse a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

As medidas, que atingiram ministros e seus familiares, provocaram debates internos sobre possíveis reações judiciais e políticas, mas magistrados como Luís Roberto Barroso e Flávio Dino defendem a mediação política como prioridade para evitar uma escalada de hostilidades entre Brasil e EUA.

Há um caminho que está sendo debatido e que foi colocado em passos lentos, que é o acionamento da Justiça dos EUA via escritório da Advocacia-Geral da União em Washington. Lula já colocou essa carta na mesa, inclusive diretamente no jantar que teve com o ministro Alexandre de Moraes e do qual o ministro Luiz Roberto Barroso participou

Naquele momento, o ministro teria dito que não era necessário, e pedido para esperar e ver se haveria alguma mudança no ambiente político, assim como falou Barroso de tentar resolver prioritariamente pela via da política do que pela do acionamento do Judiciário.

Os ministros já falaram ali internamente, ainda mais porque havia a previsão de que todos os integrantes que votaram pela condenação de Bolsonaro na primeira turma, ou seja, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, fossem também sancionados pela Magnitsky. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela Lima detalha que há a expectativa entre os ministros de que a via política seja suficiente para evitar novas sanções, mas alternativas jurídicas seguem no radar.

Pessoas que participam das conversas com os EUA dizem é que seguraram a Magnitsky para o restante da Primeira Turma, já em um gesto. Então há uma expectativa de que essas conversas políticas supram.

Agora, por conta da previsão de que outros seriam sancionados com a mesma lei de estrangulamento financeiro, Dino já indicou qual é o caminho a ser percorrido. É dizer que uma decisão de um país estrangeiro que incida no Brasil tem que ser validada pela Suprema Corte.

Não adianta os bancos daqui quererem operar no Brasil seguindo determinação estrangeira não validada pelo Supremo. Grosso modo, o que ele está dizendo é: para bloquear o Supremo inteiro e impedir ministro de receber salário, é preciso ter autorização do Judiciário do Brasil, senão não vai fazer.

São dois caminhos, ambos belicosos, que o Supremo não gostaria de percorrer nesse momento e está apostando tudo nessa conversa que Lula deve ter com Donald Trump na semana que vem. Daniela Lima, colunista do UOL

Não tenha dúvida nenhuma que uma figura importantíssima nesse processo de mobilização ainda é o Boulos. Essa conexão e esse diálogo dele com os movimentos sociais são fortes. Lula sabe disso e que vai precisar desses movimentos para a eleição de 2026. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Nós pretendemos conduzir a relatoria da maneira mais equidistante e imparcial possível. É preciso registrar que atuo há mais de 25 anos como delegado de Polícia Federal, então tenho expertise na condução de investigações criminais. O processo administrativo na Câmara não guarda tanta diferença das investigações criminais. Nós vamos garantir ampla defesa e o contraditório. Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: