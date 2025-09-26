Topo

Notícias

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta

26/09/2025 22h06

O estado de São Paulo registrou nove casos de intoxicação por metanol em 25 dias, o que levou à divulgação de um alerta pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em nota, a secretaria informa que os casos ocorreram a partir da ingestão de bebida alcóolica adulterada.

Notícias relacionadas:

Os casos foram notificados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas (SP), unidade de referência em toxicologia no estado e que atende diversos municípios, e foram encaminhados à secretaria por serem considerados "fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação por metanol".

"O Ciatox recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros", informa.

Um pico de casos ocorreu na região, no primeiro semestre de 2023, com intoxicação de 14 pessoas em situação de rua. 

À Agência Brasil, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que não houve registro de intoxicação por metanol na cidade este ano e que o "Ciatox realiza análises para diversos municípios". A prefeitura de Campinas informou realizar ações de combate ao mercado ilegal e comércio de bebidas alcoólicas falsificadas, sendo a mais recente no início do mês com a fiscalização de 130 estabelecimentos e 48 tipos de produtos.

A reportagem tentou contato com as secretarias estaduais de saúde e segurança pública e o Ciatox e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestações. 

O que é metanol 

O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor. É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos

Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

EUA revoga restrições de visto para Gana após receber deportados

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida adulterada

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta

Trump recorre à Suprema Corte por fim de cidadania por nascimento

'Vítimas de um sistema', diz à AFP primo de mulheres assassinadas na Argentina

Tornando possível o "quase impossível": o duplo recorde mundial do skatista brasileiro Sandro Dias

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro

Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

Mais de 150 empresas têm vínculos com assentamentos israelenses, mostra banco de dados da ONU