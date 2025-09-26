Topo

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida adulterada

Casos de intoxicação por metanol em SP ocorreram por consumo de bebida alcóolica Imagem: Getty Images
26/09/2025 22h17

O estado de São Paulo registrou nove casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcóolica adulterada. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O que aconteceu

Casos foram registrados ao longo de 25 dias. O número é considerado alto para um curto período de tempo.

Registros estão relacionados ao consumo de bebida alcóolica adulterada, o que é fora do comum. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), de Campinas, havia notificado nos últimos dois anos casos por intoxicação de metanol relacionados ao consumo de combustíveis, por ingestão deliberada em contexto de abuso de substâncias, frequentemente associado à população de rua.

Novos casos acontecem em um novo contexto. Segundo o Ciatox, os nove registros ocorrem em cenas sociais de consumo alcóolico, como bares, e pela ingestão de diferentes tipos de bebida, como gin, uísque, vodka, entre outros. O órgão ainda ressltou que pode haver subnotificação, pois nem todos os casos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ingestão de metanol provoca intoxicações graves e potencialmente fatais. Governo Federal destacou que "episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias".

Governo federal emitiu alerta. A população deve ficar atenta às bebidas alcóolicas consumidas, especialmente aos finais de semana.

O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

