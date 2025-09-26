Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir
Moradores de Sydney, na Austrália, estão enfrentando noites mal dormidas por causa de um som enigmático que ecoa principalmente na região de Rydalmere, um bairro de perfil residencial localizado próximo a áreas industriais.
O que aconteceu
O barulho, descrito pela ABC Radio Sydney como semelhante ao de um drone em funcionamento, chega a ser ouvido até em Ermington, a três quilômetros de distância. "Acordo às duas ou três da manhã e não consigo voltar a dormir. É insuportável", relatou um morador ao jornal 9News. Para outros, a situação se repete em diferentes horários, dia e noite, transformando a rotina em um desafio.
Diante das inúmeras reclamações, a EPA (Autoridade de Proteção Ambiental) iniciou uma investigação para rastrear a origem do ruído. As primeiras hipóteses levantadas apontavam para obras de túneis na região ou drones da polícia, mas ambas foram descartadas.
A atenção agora está voltada para a área industrial de Camellia, onde empresas foram notificadas e submetidas a inspeções. Até o momento, nenhuma delas assumiu responsabilidade ou identificou falhas que expliquem o som.
Para esclarecer o mistério, equipamentos de monitoramento foram instalados em pontos estratégicos e auditorias em instalações industriais estão sendo consideradas. "Se identificarmos que a causa disso poderia ter sido evitada, então temos poderes legais para punir [os responsáveis]", afirmou um porta-voz da EPA.
Enquanto isso, os moradores seguem à espera de uma solução, já que, para muitos, tampões de ouvido não aliviam a perturbação e a insônia já se tornou rotina. Multas milionárias podem ser aplicadas caso empresas sejam responsabilizadas, mas até lá, o barulho segue como um enigma sonoro que insiste em roubar o sono da comunidade.