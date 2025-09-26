Topo

Sentimento do consumidor dos EUA cai a 55,1 em setembro, mostra levantamento final

São Paulo

26/09/2025 11h36

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu para 55,1 em setembro, ante 58,2 em agosto, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 26. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 55,9, e também aquém da leitura preliminar deste mês, de 55,4.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,8% em agosto para 4,7% em setembro.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação avançou de um mês para o outro, de 3,5% para 3,7%.

