Seleção feminina de futebol terá amistoso contra a Itália em outubro

Outro embate marcante foi o da primeira fase da Copa de 2019, na França. As seleções se enfrentaram no Stade du Hainaut, em Valenciennes, e o Brasil ganhou por 1 a 0. A atacante Marta balançou as redes e chegou a 17 gols na história da competição, tornando-se a maior goleadora de Mundiais, entre homens e mulheres, superando o alemão Miroslav Klose.

Este será o segundo compromisso do Brasil na próxima data-Fifa, nome dado ao período destinado a jogos entre seleções. Antes, em 25 de outubro, o amistoso será contra a Inglaterra, fora de casa, às 10h30, no Etihad Stadium, em Manchester. A convocação para os duelos será anunciada no dia 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos.