FGTS: veja todas as datas no ano para fazer o saque-aniversário 2025

O governo federal já divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador. Assim, quem nasceu em janeiro, por exemplo, já pode ter acesso aos valores.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Março: 3 de março a 30 de maio de 2025

Abril: 1º de abril a 30 de junho de 2025

Maio: 2 de maio a 31 de julho de 2025

Junho: 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite retirar uma parte do saldo do FGTS no mês de aniversário. No entanto, caso ocorra demissão, o trabalhador não poderá sacar o valor total da conta, mas apenas a multa rescisória.

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode movimentar toda a conta do FGTS, incluindo a multa quando for devida.

No saque-aniversário, o valor fica disponível já no primeiro dia útil do mês de aniversário, e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir?

A opção pelo saque-aniversário é voluntária e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa os dados da conta bancária onde deseja receber. Segundo a Caixa, quando o pedido é feito no mês de aniversário, o crédito cai em até cinco dias úteis.

Também é possível retornar ao modelo saque-rescisão pelo próprio app, desde que não exista operação de antecipação em andamento. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor?

O montante disponível varia conforme a faixa de saldo existente no FGTS. O cálculo é feito a partir de uma alíquota de 5% a 50% sobre o valor total, acrescida de uma parcela adicional fixa.

Faixas de retirada:

Até R$ 500: 50% (sem adicional)

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900