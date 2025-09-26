Topo

Economia

FGTS: veja todas as datas no ano para fazer o saque-aniversário 2025

Aplicativo do FGTS - Joédson Alves/Agência Brasil
Aplicativo do FGTS Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

26/09/2025 05h31

O governo federal já divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador. Assim, quem nasceu em janeiro, por exemplo, já pode ter acesso aos valores.

Calendário do saque-aniversário 2025

  • Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março de 2025
  • Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025
  • Março: 3 de março a 30 de maio de 2025
  • Abril: 1º de abril a 30 de junho de 2025
  • Maio: 2 de maio a 31 de julho de 2025
  • Junho: 2 de junho a 29 de agosto de 2025
  • Julho: 1º de julho a 30 de setembro de 2025
  • Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro de 2025
  • Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro de 2025
  • Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025
  • Novembro: 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026
  • Dezembro: 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite retirar uma parte do saldo do FGTS no mês de aniversário. No entanto, caso ocorra demissão, o trabalhador não poderá sacar o valor total da conta, mas apenas a multa rescisória.

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode movimentar toda a conta do FGTS, incluindo a multa quando for devida.

No saque-aniversário, o valor fica disponível já no primeiro dia útil do mês de aniversário, e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir?

A opção pelo saque-aniversário é voluntária e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa os dados da conta bancária onde deseja receber. Segundo a Caixa, quando o pedido é feito no mês de aniversário, o crédito cai em até cinco dias úteis.

Também é possível retornar ao modelo saque-rescisão pelo próprio app, desde que não exista operação de antecipação em andamento. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor?

O montante disponível varia conforme a faixa de saldo existente no FGTS. O cálculo é feito a partir de uma alíquota de 5% a 50% sobre o valor total, acrescida de uma parcela adicional fixa.

Faixas de retirada:

Até R$ 500: 50% (sem adicional)

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

FGTS: veja todas as datas no ano para fazer o saque-aniversário 2025

'Precisamos reconstruir a camada base da democracia: as notícias locais'

Confiança na imprensa não está em queda no mundo. Ela, inclusive, cresce

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

INSS já começou os pagamentos de setembro; veja calendário de repasses

Bolsa Família de outubro de 2025: veja calendário de pagamentos

Trump anuncia tarifas de até 100% sobre medicamentos e caminhões

Ela largou Wall Street, usou sótão de casa e já faturou R$ 375 milhões

Receita terá delegacia para investigar crime organizado, diz Haddad

Concurso em Joinville oferece 155 vagas e tem salários de até R$ 12 mil