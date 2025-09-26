Topo

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

Salário mínimo - Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
26/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o reajuste estar valendo desde janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro, pois os salários são liberados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a diferença passou a aparecer no contracheque deste período.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber legalmente por mês de serviço. Ele também serve como base de cálculo para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.

Com o reajuste, o piso subiu R$ 106 em relação ao anterior, o que representa 7,5% de aumento — percentual acima da inflação acumulada. No entanto, o valor final ficou menor do que o esperado por conta do corte de despesas aprovado no fim de 2024.

Mudança de regra

Antes, o cálculo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se essa regra ainda estivesse em vigor, o mínimo teria alcançado R$ 1.525.

A nova metodologia trouxe um limite extra: as despesas só podem crescer até 2,5% ao ano. Assim, mesmo que o PIB apresente alta de 3,2%, será aplicado o teto de 2,5%.

O reajuste do mínimo influencia diretamente aposentadorias, em especial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de diversos auxílios sociais. Por esse motivo, o governo busca conter aumentos maiores, de modo a evitar impacto excessivo no orçamento em um cenário de contenção de gastos.

