Safra 2025/26: Deral projeta aumento de 19% na área plantada com milho no Paraná

São Paulo, 26 - Produtores paranaenses devem semear uma área 19% maior de milho 1ª safra, segundo novas projeções do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab), referentes ao dia 22 de setembro. Para a soja, no entanto, a área semeada deve ficar praticamente estável, com uma ligeira redução, de 5,771 milhões de hectares no ciclo 2024/25 para 5,770 milhões na temporada vigente.Para a safra de verão do milho, 333,8 mil hectares serão dedicados à cultura. O volume de produção deve ser de 3,40 milhões de toneladas, 11% acima de 2024/25. A produtividade média esperada é de 10.2078 kg/ha, ante 10.875 kg/ha no ciclo anterior.Conforme o Deral, os paranaenses devem colher, em condições normais, 21,9 milhões de toneladas de soja, 4% mais em relação ao ciclo anterior, que foi de 21,1 milhões de toneladas. A produtividade média é estimada em 3.802 quilos por hectare, ante 3.672 kg/ha.Quanto ao trigo 2024/25, em fase de colheita, o Deral reduziu a estimativa de área, de 1,106 milhão de hectares na safra 2023/24 para 824,9 mil hectares em 2024/25, uma queda de 25%. A produção esperada é de 2,678,9 milhões de toneladas, ante 2,324 milhões de toneladas na temporada anterior, alta de 15%. A produtividade média estimada é de 3.2584 kg/ha.