Sabino é a 13ª troca de ministros no governo Lula; veja lista

O agora ex-ministro do Turismo Celso Sabino - Roberto Castro/MTur
Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 15h04

A saída de Celso Sabino (União Brasil-PA) do Ministério do Turismo, anunciada hoje, representa a décima terceira troca de ministro desde o início do governo Lula.

O que aconteceu

A primeira mudança ocorreu em abril de 2023, com a saída do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias. Em seu lugar, Lula nomeou o general Marcos Antônio Amaro. Dias deixou o cargo após o vazamento de imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto o mostrarem interagindo com bolsonaristas nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

A segunda troca aconteceu em julho de 2023, com a saída de Daniela Carneiro (União-RJ) do Ministério do Turismo. Celso Sabino (União-PA), hoje de saída, assumiu o cargo. A troca inaugurou uma reforma ministerial feita por Lula para atrair partidos do Centrão (União Brasil, Republicanos e PP) para a base do governo.

Em setembro de 2023, foi a vez de Ana Moser, do Ministério do Esporte, e Márcio França (PSB), do Ministério de Portos e Aeroportos, deixarem suas pastas. André Fufuca (PP-MA) assumiu o Esporte, enquanto Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) ganhou o comando da pasta de Portos e Aeroportos. França assumiu um ministério novo, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A quinta mudança do governo aconteceu após Flávio Dino ser indicado ao STF. O então ministro da Justiça foi substituído por Ricardo Lewandoswki, que assumiu o cargo em fevereiro de 2024.

A sexta mudança foi a demissão de Silvio Almeida, do Ministério de Direitos Humanos. A saída ocorreu após as acusações de assédio sexual reveladas em setembro de 2024. Macaé Evaristo (PT-MG) assumiu a pasta.

Em janeiro deste ano, Paulo Pimenta (PT-RS) deixou a Secom (Secretaria de Comunicação Social). O cargo ficou para Sidônio Palmeira, responsável pela campanha de 2022.

Na sequência, Nísia Trindade deixou o Ministério da Saúde em fevereiro. No lugar dela, Alexandre Padilha (PT-SP), que estava nas Relações Institucionais, assumiu.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) assumiu as Relações Institucionais também em fevereiro. Ela assumiu a articulação política do governo após a saída de Padilha da função.

Denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por corrupção passiva, Juscelino Filho deixou o Ministério das Comunicações em abril. Ele foi substituído por Frederico de Siqueira Filho.

Pressionado pela crise deflagrada com o escândalo dos descontos ilegais em aposentadorias, Carlos Lupi deixou o Ministério da Previdência em maio. O ex-deputado federal Wolney Queiroz foi o escolhido por Lula para substitui-lo.

A 12ª mudança veio com a demissão de Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres. No lugar dela, assumiu Márcia Lopes. Foi a última troca antes da saída de Celso Sabino, oficializada hoje.

Demissão de Sabino

Sabino entregou a carta de demissão hoje. O ministro já havia comunicado a saída a Lula na sexta passada, mas aguardou o retorno do petista da Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, para oficializar o pedido.

O ministro deixa o cargo após ultimato do União Brasil, seu partido. Na semana passada, a sigla deu 24 horas para que seus filiados antecipassem o desembarque do governo. Originalmente, o limite para entregar os cargos era até o final do mês, mas a Executiva Nacional antecipou a data na quinta. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

