Topo

Notícias

Restabelecimento de sanções é "legalmente nulo", diz Irã

26/09/2025 17h48

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, classificou nesta sexta-feira (26) como "legalmente nulo" o iminente restabelecimento de sanções da ONU contra seu país por causa de seu programa nuclear, depois de China e Rússia terem fracassado em uma tentativa de adiar a medida.

"A posição do Irã sobre a implementação" por parte da França, do Reino Unido e da Alemanha do processo para restabelecer as sanções "é clara e coerente: é legalmente nulo, politicamente imprudente e frágil do ponto de vista do procedimento", declarou Araghchi perante o Conselho de Segurança da ONU após a rejeição de uma resolução que buscava adiar o restabelecimento das sanções.

gw/acb/val/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Presidente do Irã diz que país continuará no Tratado de Não Proliferação Nuclear

Milan-Napoli tem duelo entre veteranos Modric e De Bruyne

Venezuela mantém mobilização diante de 'ameaça' dos EUA

Restabelecimento de sanções é "legalmente nulo", diz Irã

Doze países formam coalizão para apoiar financeiramente a Autoridade Palestina

Visita de Netanyahu gera protestos em Nova York

Trump cortou verba de emissora pública meses antes de entrevista de Lula

Alckmin: Brasil tentará dar passos subsequentes, após 1º encontro Lula-Trump

China realiza auditoria sanitária no RS, passo estratégico para reabertura

Leite diz esperar que Lula 'aproveite' elogio de Trump e abandone 'marketing' da soberania

Márcio Macêdo diz que Lula nunca falou em demissão e reclama de 'cerco político'