Relator de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética diz que será 'imparcial'

Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator da representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética, afirmou que irá "trabalhar com a imparcialidade necessária", mesmo sendo apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eventual manifestação de apoio ou não ao então presidente Jair Bolsonaro em hipótese alguma vai gerar suspeição ou impedimento do processo", disse Freitas.

Segundo o parlamentar, ele pretende encurtar a tramitação do processo ao máximo possível. "Pretendemos concluir o processo no Conselho de Ética de maneira célere. É uma deliberação do nosso presidente (da Câmara), Hugo Motta (Republicanos-PB)", afirmou.

Freitas foi escolhido pelo presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), nesta sexta-feira, 26, para ser o relator do caso contra Eduardo. O anúncio foi feito em entrevista à Rádio Eldorado.

Segundo Schiochet, o caso contra Eduardo deverá ser votado no Conselho de Ética até o fim do ano. Freitas disse que pretende concluir o processo, "no mais tardar", no começo de dezembro.

Freitas foi vice-líder do governo de Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), acusado de fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

Em discursos no plenário da Câmara, Freitas já disse que há uma "perseguição" do Supremo Tribunal Federal (STF) a Bolsonaro e que o ministro da Corte Alexandre de Moraes "rasga diariamente" a Constituição.