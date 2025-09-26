Topo

Notícias

Reino Unido enfrentaria tarifa de 100% sobre produtos farmacêuticos, segundo fontes

26/09/2025 15h54

Por Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O Reino Unido enfrentaria tarifas de 100% sobre produtos farmacêuticos importados pelos Estados Unidos de acordo com o último plano do presidente Donald Trump, disseram fontes à Reuters nesta sexta-feira.

Trump anunciou na quinta-feira que estava impondo uma tarifa de 100% que se aplicaria às empresas, a menos que elas tivessem instalações de fabricação nos Estados Unidos.

A União Europeia e o Japão estão isentos da última ameaça tarifária de Trump porque ambos negociaram acordos comerciais que limitaram as tarifas farmacêuticas a 15%, informou a Reuters anteriormente.

O Reino Unido foi a primeira nação a fechar um acordo comercial com Trump, mas a taxa farmacêutica continua em negociação, portanto, o Reino Unido não está protegido das novas tarifas, disse uma fonte à Reuters nesta sexta-feira.

Trump apresentou essa medida como parte de um esforço mais amplo para nacionalizar a produção de medicamentos e reduzir a dependência de cadeias de suprimento estrangeiras — uma prioridade da política comercial e industrial de sua administração.

As importações farmacêuticas vindas do Reino Unido representaram cerca de 3,3% do total das importações farmacêuticas dos EUA em 2024, de acordo com dados comerciais dos EUA.

(Reportagem de Jarrett Renshaw, David Shephardson e Michael Erman)

