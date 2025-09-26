Topo

Notícias

Reino Unido criará documento de identidade digital para cidadãos e residentes

26/09/2025 03h06

O governo britânico anunciou nesta sexta-feira (26) a intenção de criar um documento de identidade digital para os cidadãos e residentes do Reino Unido, com o objetivo de combater o trabalho ilegal.

O documento, que não terá suporte físico, será armazenado nos smartphones.

"Vai dificultar o trabalho ilegal no país e vai oferecer muitas vantagens aos cidadãos, como a possibilidade de comprovar sua identidade para acessar rapidamente os serviços essenciais", destacou o primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer em um comunicado.

O Reino Unido não tem um documento nacional de identidade, como o utilizado em outros países. A introdução do documento é um tema de debate há muitos anos. 

De acordo com o dispositivo previsto pelo governo, os titulares do documento não precisarão carregá-lo sempre, mas será "obrigatório no momento de comprovar o direito de trabalhar" no país até o final da legislatura, ou seja, 2029.

Desde que assumiu o poder no ano passado, Starmer promoveu diversas medidas para combater a imigração ilegal, com ações concentradas no trabalho irregular. 

As detenções em casos de trabalho irregular aumentaram 50% e foram adotadas medidas para que as plataformas de entrega de comida a domicílio reforcem os controles de identidade de seus entregadores. 

A França critica a facilidade com que as pessoas que chegam clandestinamente ao Reino Unido conseguem trabalhar, o que, segundo Paris, é um dos motores da imigração ilegal através do Canal da Mancha.

O plano, insistiu Downing Street em seu comunicado, ajudará a "combater as redes criminosas que prometem acesso ao mercado de trabalho britânico".

mhc/ode/avl/pb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Agricultores franceses protestam contra o acordo UE-Mercosul

Sentença de prisão contra Sarkozy acentua crise de credibilidade dos políticos franceses

Trump anuncia novas tarifas, incluindo uma taxa de 100% sobre produtos farmacêuticos

Dinamarca volta a fechar aeroporto por alerta de drones

Como bombas nucleares francesas ainda castigam a Polinésia

Júri federal nos EUA indicia James Comey, ex-diretor do FBI e crítico a Trump

Como a taxa sobre visto de trabalhadores qualificados pode afetar os EUA

Até R$ 12 mil: PMs presos por morte em 2008 seguem recebendo salários em SP

'Precisamos reconstruir a camada base da democracia: as notícias locais'

Corte internacional julga Brasil por morte de 96 bebês no Rio nos anos 1990

Turista morre em passeio de barco, corpo é coberto e festa segue a bordo