Paulinho da Força prevê reduzir 'entre 7 e 11 anos' a pena de Bolsonaro

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou que seu relatório sobre os atos de 8 de janeiro prevê redução de penas para todos os condenados, inclusive Jair Bolsonaro, no UOL News, do Canal UOL.

Paulinho descarta a possibilidade de uma anistia ampla, alegando que o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional o perdão a crimes contra o Estado Democrático de Direito. O foco do relator está em alterar o Código Penal para reduzir as penas.

Eu não tenho o relatório ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita, no meu relatório, não existe. O que eu vou fazer é uma redução de penas, vou mexer com o Código Penal garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. É um relatório geral que beneficia as pessoas que estão presas, as pessoas que estão em casa com tornozeleira, as pessoas que saíram do país com medo de ser presas. Todas essas pessoas vão poder voltar à sua vida normal, do meu ponto de vista, na medida que a gente vai reduzir as penas. E, lógico, que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, então dá a redução de penas para o Bolsonaro.

Paulinho da Força

O deputado também aponta que insistir na anistia não trará resultados, já que o Senado e o STF devem barrar a medida. Ele defende a redução de penas como caminho para pacificação.

Agora, a anistia, eu estava dizendo que não adianta a gente querer trabalhar na anistia hoje, porque ela não vai andar no Senado, e se andar, o Supremo vai derrubar. Então, nós vamos ficar cinco ou seis meses brigando por isso, e o país parado, e a gente não consegue sair dessa situação. Então, eu estou querendo fazer essa redução de penas para que a gente possa pacificar o país, eu tenho certeza que vai pacificar o país.

Paulinho da Força

Questionado sobre a pena de Bolsonaro, Paulinho admitiu uma grande redução no tempo de prisão:

Essa pergunta eu não posso falar, porque ainda não fiz o relatório. Acho que pode ser entre 7 e 11 anos.

Paulinho da Força

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: