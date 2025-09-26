Topo

Notícias

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 6,8 milhões; confira dezenas

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

26/09/2025 20h02

A Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 6837 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 13-25-57-64-75.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 80 milhões; confira dezenas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 165 milhões; veja números e trevos

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29 milhões; confira números e time

O prêmio é de R$ 6.852.628,24.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Polícia conclui investigação de aluna morta em escola; garoto é apreendido

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 7,6 milhões; veja números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 6,8 milhões; confira dezenas

Sanções da ONU contra Irã se aproximam após fracasso de votação para adiar

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Wall Street fecha em alta, impulsionada por dados da inflação nos EUA

'Foi dado um primeiro passo', diz Alckmin sobre encontro de Lula com Trump

Petróleo sobe impulsionado por possível queda das exportações russas

'Brasil vive uma epidemia de litigiosidade quantitativa e qualitativa', diz Barroso

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel