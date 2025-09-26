Protesto, rota desviada e discurso duro: a participação de Netanyahu na ONU

A participação de Benjamin Netanyahu na Assembleia Geral da ONU foi marcada por protestos e desvio de rota aérea até Nova York.

O que aconteceu

Manifestantes protestaram contra a presença do primeiro-ministro de Israel ao redor do local de hospedagem. Desde o início da manhã, grupos pessoas cartazes contra as ações do país em Gaza, pedindo a "libertação do povo palestino" e o "fim do genocídio".

Famílias de reféns se reuniram em frente a sede da ONU. Durante o discurso de Netanyahu, parentes ergueram cartazes com fotos dos reféns e pediram em alto-falantes que todos, vivos ou mortos, sejam libertados e voltem para casa.

País é tratado como pária por parte da comunidade internacional. O discurso na ONU acontece no momento em que Netanyahu vem enfrentando críticas públicas de nações contra as medidas em Gaza. Nesta semana, França, Austrália, Canadá, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Malta e Andorra reconheceram o Estado da Palestina e a criação de dois estados.

Netanyahu quer "aniquilação" do Hamas e intensifica ataques a Gaza. Mesmo com as críticas internacionais sobre a guerra, o premiê israelense continua a afirmar que não haverá a criação de um Estado Palestino e que pretende anexar a Cisjordânia para construir assentamentos judaicos.

Declaração foi refutada por Trump. O presidente dos Estados Unidos, que se coloca como um mediador para o cessar-fogo, afirmou ontem que não permitirá a anexação do território palestino por Israel. "Já chega, agora é hora de parar", disse o republicano.