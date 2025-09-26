Topo

Notícias

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

26/09/2025 15h15

Uma Promotoria francesa denunciou, nesta sexta-feira (26), o "crescimento exponencial" do tráfico de cocaína por via terrestre entre Espanha e França, após uma nova apreensão na alfândega de 772 quilos em um caminhão procedente da Espanha, conduzido por um marroquino.

Na noite de domingo, a brigada de vigilância alfandegária de Hendaye, no litoral basco, descobriu a droga durante uma fiscalização na rodovia, escondida em um compartimento oculto no reboque do caminhão. 

Posteriormente, na mesma noite, foram apreendidos 608 kg de resina de cannabis a bordo de outro caminhão "em um compartimento oculto instalado da mesma forma no primeiro reboque", especificou a Promotoria de Bordeaux, no sudoeste da França. 

Os dois motoristas marroquinos, de 39 e 41 anos, foram acusados de importação de entorpecentes por uma organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para delinquir e crimes aduaneiros. Os dois homens estão em detenção provisória. 

"Este caso confirma novamente o crescimento exponencial do tráfico de cocaína entre a Espanha e a França por via terrestre", enfatizou a Promotoria.

No início de setembro, mais de 600 kg de cocaína, com um valor comercial estimado em 25 milhões de euros (R$ 156 milhões, na cotação atual), foram apreendidos no pedágio de Biriatou, em dois caminhões que chegavam à Espanha pelos Pirineus orientais. 

Em 2024, as apreensões de cocaína na França atingiram 53,5 toneladas, um nível nunca antes alcançado (+130% em relação a 2023), segundo uma nota do Escritório Antinarcóticos (Ofast) consultada pela AFP.

jed/gf/mpm/dth/eg/an/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Novo premiê francês promete nomear seu governo no começo de outubro

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano