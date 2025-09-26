Processo de Eduardo divide Câmara, mas deve terminar este ano, diz relator

O processo de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) segue rito técnico-político e deve ser concluído ainda em 2025, afirmou Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG) nomeado como relator do caso, em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O parlamentar é acusado de quebra de decoro e condutas contra a soberania nacional. O Conselho de Ética analisa o caso, que pode resultar em arquivamento, advertência, suspensão ou cassação, com previsão de votação até novembro.

Nós pretendemos conduzir a relatoria da maneira mais equidistante e imparcial possível. É preciso registrar que atuo há mais de 25 anos como delegado de Polícia Federal, então tenho expertise na condução de investigações criminais. O processo administrativo na Câmara não guarda tanta diferença das investigações criminais. Nós vamos garantir ampla defesa e o contraditório.

Nesse primeiro momento, analisaremos aquilo que chamamos de juízo primeiro, no qual analisamos se a representação é inepta ou se carece de justa causa. Feita essa análise, submeto esse primeiro relatório ao Conselho de Ética, que decide por intermédio do seu colegiado, pelo início do procedimento administrativo ou não contra Eduardo, o que deve acontecer já a partir da próxima semana.

Sem antecipar o mérito sobre a representação apresentada pelo PT, enxergo uma certa polarização também na Câmara. Não há um consenso nesse momento sobre qual posição a ser adotada. Compreendemos com certa clareza que essa posição resultará a partir da instrução desse processo disciplinar conduzido pelo Conselho de Ética.

É importante ficar claro que as duas conclusões são absolutamente indissociáveis entre si. Ou se entende que Eduardo está no livre exercício do seu mandato parlamentar e, portanto, pode se manifestar como bem quiser, ou se ele, de fato, está a atentar contra as instituições democráticas de nosso país. O que devemos fazer é permitir que ele possa apresentar a sua versão sobre os fatos e trabalhar em cima das garantias constitucionais que lhes são devidas. Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG)

Freitas explica que a análise técnica vai considerar se Eduardo Bolsonaro agiu no livre exercício do mandato ou atentou contra as instituições democráticas. O relator destaca que o resultado depende do colegiado e, em caso de cassação, da decisão do plenário.

Muita coisa ainda carece de robustez probatória, ou seja, é preciso, inclusive, que na representação se colha mais elementos de convicção apresentados na representação originária do próprio PT. Nós vamos ouvi-lo e é preciso ficar claro que existe uma corrente no parlamento brasileiro.

Ela não é uma corrente absoluta ou consensual que entende que Eduardo encontra-se no livre exercício do seu mandato e, portanto, teria o direito de se expressar como quiser e até mesmo de buscar se resignar contra a situação que tem acontecido em nosso país. Nós vamos, evidentemente, apreciar isso no nosso relatório de maneira técnico-política. É importante ficar claro que não se trata de um julgamento judicial, que seria uma visão técnico-jurídica.

Qualquer que seja a posição tomada pelo Conselho de Ética da Câmara, essa decisão será posteriormente encaminhada ao plenário para que a composição dos 503 deputados defina o futuro político de Eduardo. O que eu posso me comprometer é de apresentar meu relatório bem antes do término do prazo regimental, que nos foram concedidos inicialmente de 90 dias. Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG)

O relator também abordou as dúvidas sobre possíveis faltas de Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, a contagem só considera ausências após agosto, e o registro de presença pode ser feito remotamente.

Para que um parlamentar siga afastado em razão das suas faltas, é preciso que se ultrapasse um terço das sessões deliberativas ordinárias. Se isso realmente tivesse acontecido, a própria mesa diretora poderia decretar a perda do mandato parlamentar do Eduardo. Essa apuração ainda não foi efetivada.

É preciso se computar a quantidade de sessões ordinárias no decorrer do ano legislativo para que só depois se possa dizer se ele superou ou não um terço de faltas. Até este momento, o que eu posso asseverar com absoluta transparência e clareza é que não é possível afirmar que Eduardo faltou a mais de um terço das sessões deliberativas ordinárias. Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG)

Sobre a tramitação, Freitas detalhou que o relatório preliminar deve sair até a próxima semana, com previsão de votação final até novembro.

Já devo apresentar esse relatório preliminar no mais tardar até terça ou quarta da semana que vem, e ele será submetido ao crivo da presidência do Conselho de Ética, que já deve chamar uma nova sessão para lermos o relatório e deliberar. Nas semanas seguintes, já votamos esse relatório.

Pode-se abrir um prazo para que Eduardo possa apresentar sua defesa e arrolar até oito testemunhas, como estabelece o regimento interno. Feito isso, entendemos que conseguimos instruir esse processo de maneira séria e rápida. Pretendo concluí-lo no mais tardar até meados do final de novembro. Portanto, já antecipando o cenário, consigo dizer com clareza que nossa intenção é concluirmos esse processo de cassação ainda nesse exercício de 2025. Marcelo Freitas, deputado federal (União-MG)

