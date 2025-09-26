Professor de direito suspeito de crimes sexuais é preso em Porto Alegre

Do UOL, em São Paulo, e Colaboração para o UOL, em São Paulo

O advogado e professor Conrado Paulino da Rosa, suspeito de crimes sexuais contra mulheres em Porto Alegre, foi preso hoje.

O que aconteceu

Mandado de prisão temporária contra advogado foi cumprido na casa dele, em Porto Alegre. O advogado já cumpria medidas cautelares, informou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A PCRS não deu mais detalhes sobre o caso, que corre em segredo de Justiça, para preservar as vítimas.

Prisão de Conrado aconteceu após ao menos seis mulheres procurarem a polícia para denunciar abusos, que teriam acontecido de 2013 a 2025. A primeira denúncia foi anônima e, na sequência, outras mulheres que se relacionaram com o professor foram chamadas para depor.

Relatos são de supostos estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica. O canal RBS conversou com quatro das seis supostas vítimas. Uma delas contou que teria passado mal com bebida alcoólica comprada pelo advogado e, no dia seguinte, teria acordado machucada ao lado dele e precisou ser hospitalizada. "Estuprada pela pessoa que eu mais confiava", falou.

Outra mulher afirmou ter namorado Conrado e que, "do nada", ele teria mudado "da água para o vinho". Uma terceira vítima apontou suposta violência física e psicológica e outra contou que foi vítima de violência física durante o ato sexual, sendo violentada, sufocada e "ficando com roxos pelo corpo".

Prisão é desproporcional, afirma defesa, que diz que vai pedir habeas corpus. Em nota enviada ao UOL, a defesa disse que o professor vinha "cumprindo rigorosamente todas as determinações judiciais", que ele não foi ouvido e não teve oportunidade de apresentar provas às autoridades até o momento.

Professor foi demitido

Conrado foi demitido da Fundação Escola Superior do Ministério Público após repercussão do caso. Em nota publicada no Instagram, a fundação confirmou a demissão e disse que "o desligamento foi decidido em caráter administrativo", "sem a realização de juízo antecipado sobre eventuais responsabilidades relacionadas a fatos externos à instituição".

Com 41 anos de atuação na formação de profissionais comprometidos com a justiça e a cidadania, a FMP seguirá fiel aos seus princípios institucionais e ao respeito à dignidade humana.

FMP, em nota

Suspeito dava aulas para alunos de graduação e mestrado em direito. Ele também coordenava a pós-graduação em direito de família e sucessão da FMP.

Delegada responsável pelo caso vai apurar se Conrado usava de posição de poder para manipular vítimas. O caso é investigado pela 2ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.