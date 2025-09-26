Topo

Notícias

Presidente do tribunal francês que condenou Sarkozy recebe ameaças de morte, diz sindicato

26/09/2025 14h28

O maior sindicato de juízes da França informou, nesta sexta-feira (26), que denunciou à Justiça as ameaças contra a presidente do tribunal que condenou o ex-presidente Nicolas Sarkozy a cinco anos de prisão e ordenou sua detenção.

Sarkozy, de 70 anos, foi condenado na quinta-feira a cinco anos de prisão por associação criminosa, no caso envolvendo o suposto financiamento ilegal da sua campanha eleitoral de 2007 pela Líbia.

O conservador, que liderou a França entre 2007 e 2012, está prestes a ser o primeiro ex-presidente francês a terminar na prisão, já que o tribunal de Paris solicitou a aplicação provisória da pena.

A União Sindical dos Magistrados (USM) "está preocupada com a designação pública dos magistrados, tanto do Ministério Público quanto do tribunal, como inimigos políticos e com as consequências, ainda que indiretas, que disso advêm: ameaças de morte ou de violência grave", escreveu em um comunicado.

Segundo o secretário-geral adjunto da USM, Aurélien Martini, a magistrada está sendo alvo de ameaças de morte e agressões violentas nas redes sociais, onde sua foto foi publicada. "Estamos atentos e preocupados", declarou à AFP.

Por sua vez, o Sindicato da Magistratura (SM) denunciou os ataques de "uma parte da classe política", que considera que a condenação do ex-presidente foi "fruto de um 'assédio', até mesmo de uma 'vingança', por parte da justiça".

"Essas acusações constituem uma distração que não deve enganar ninguém", opinou o sindicato.

edy/ng/bfa/gvy/hgs/an/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Novo premiê francês promete nomear seu governo no começo de outubro

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano