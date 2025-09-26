Presidente do Fed de Richmond diz que tem baixa confiança em qualquer previsão de inflação no momento - BBG Television

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse que tem uma confiança muito baixa nas previsões de inflação no momento, uma vez que as tarifas continuam a afetar a economia e as empresas e famílias lutam para saber quem arcará com o custo dos novos impostos de importação.

"Há aumentos de custos que os fornecedores querem repassar. Não há dúvida quanto a isso", disse Barkin na Bloomberg Television.

"Mas esses custos tentarão ser repassados para um consumidor que, francamente, está exausto com os aumentos de preços... Isso pode significar que você não verá um impacto inflacionário tão amplo."