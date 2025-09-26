Topo

Notícias

Presidente do Fed de Richmond diz que tem baixa confiança em qualquer previsão de inflação no momento - BBG Television

26/09/2025 09h18

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse que tem uma confiança muito baixa nas previsões de inflação no momento, uma vez que as tarifas continuam a afetar a economia e as empresas e famílias lutam para saber quem arcará com o custo dos novos impostos de importação.

"Há aumentos de custos que os fornecedores querem repassar. Não há dúvida quanto a isso", disse Barkin na Bloomberg Television.

"Mas esses custos tentarão ser repassados para um consumidor que, francamente, está exausto com os aumentos de preços... Isso pode significar que você não verá um impacto inflacionário tão amplo."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Em Deir al-Balah, área para refugiados em Gaza, milhares de pessoas dividem dois banheiros

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Nova frente fria vem aí e muda o tempo em cinco estados

Alemanha aprova declarações de Trump contra anexação da Cisjordânia por Israel

Netanyahu chega aos EUA sob protestos após desviar de espaço aéreo francês com avião oficial

Tribunal britânico anula acusação por terrorismo contra cantor do Kneecap

Após alerta de Trump, Netanyahu se prepara para discursar na ONU

Papa Leão nomeia bispo italiano para liderar poderoso escritório do Vaticano

Brasil ganha dois prêmios no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

Ali Akbar, o último vendedor de jornais de rua de Paris

UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos