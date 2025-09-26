Presidente do Fed de Richmond diz que riscos para inflação e emprego podem ser limitados

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse nesta sexta-feira que vê riscos limitados de um grande aumento no desemprego ou na inflação dos Estados Unidos, permitindo que o Fed equilibre suas duas metas ao debater novos cortes nas taxas de juros.

"Nosso foco está mais voltado para o equilíbrio", disse Barkin em comentários a serem feitos no Peterson Institute for International Economics. O corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião da semana passada "deve ajudar a apoiar o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, manter a pressão sobre a inflação", que permanece acima da meta de 2% do Fed.

As observações preparadas por Barkin foram fornecidas antes da divulgação dos últimos dados de inflação das Despesas de Consumo Pessoal. Ele não é um eleitor das taxas de juros deste ano e ainda não indicou se apoiaria um corte na taxa de juros na reunião de outubro do banco central.

Mas, em meio a conversas sobre os riscos de inflação e no mercado de trabalho, Barkin disse que há motivos para ser "otimista" em relação a cada um deles.

Ele disse que dois processadores de alimentos em seu distrito "perderam centenas de funcionários" quando o status de imigração deles mudou, "mas conseguiram preencher esses cargos com pouca dificuldade".

"Esses não são os empregos mais atraentes, para dizer o mínimo. Se eles puderem ser substituídos em um curto espaço de tempo, isso é um sinal de que o mercado de trabalho começou a parecer um pouco instável", disse.

No entanto, como as mudanças na imigração também estão desacelerando o crescimento da força de trabalho, as mudanças na taxa de desemprego podem ser limitadas.

Da mesma forma, disse ele, as empresas querem repassar os custos de importação mais altos, mas a resistência dos consumidores, cujos orçamentos podem ter sido esticados por aumentos de preços anteriores, pode limitar o quanto os novos impostos de importação alimentam uma inflação mais ampla.