Topo

Notícias

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

BRASÍLIA

26/09/2025 15h05

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), estima que o relatório do processo que pode cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja votado até o fim deste ano. Nesta sexta-feira, 26, Schiochet escolheu Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) como relator do caso.

"A gente não pode atropelar de nenhuma maneira o rito do processo no Conselho de Ética. Quando se fala em 40 dias, eu acho muito precoce a data. Mas eu imagino que consigamos terminar isto até o final deste período legislativo deste ano. No final de novembro, começo de dezembro, vamos conseguir votar esse relatório do deputado Marcelo Freitas", disse Schiochet à CNN Brasil.

Há quatro processos contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em tramitação no Conselho de Ética. O processo escolhido para tramitar é de autoria do PT e diz que Eduardo atentou contra a soberania nacional e as instituições democráticas enquanto decidiu ir para os Estados Unidos durante licença parlamentar.

Na terça-feira, 23, a lista tríplice para a escolha do relator do caso foi sorteada no Conselho de Ética. Marcelo Freitas foi escolhido pelo presidente do colegiado, que descartou os nomes da deputada Duda Salabert (PDT-MG) e do deputado Paulo Lemos (PSOL-AP).

Schiochet disse que escolha foi baseada na experiência de Marcelo Freitas, delegado licenciado da Polícia Federal. "Tenho certeza que ele vai fazer isso (o relatório) com muita imparcialidade", disse.

O presidente do Conselho de Ética afirmou que Duda não foi escolhida como relatora por ter antecipado sua linha de condução do caso. Em vídeo após o sorteio no colegiado, a deputada afirmou que Eduardo compartilhou nas redes sociais discurso de ódio contra ela.

Questionado sobre a proximidade do relator com a família Bolsonaro, Schiochet reafirmou a imparcialidade de Freitas. O deputado do União Brasil, que apoiou o ex-presidente, já chamou Eduardo de "amigo", em vídeo publicado em 2019.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Novo premiê francês promete nomear seu governo no começo de outubro

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano