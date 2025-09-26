Topo

Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC

26/09/2025 08h17

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo realizam nesta sexta-feira, 26, uma operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro do crime organizado. A ação têm como foco três alvos com mandado de prisão expedidos pela Justiça. Segundo apurou o Estadão, os envolvidos teriam envolvimento com o PCC.

"A ação visa cumprir sete mandados de busca e apreensão. Os trabalhos acontecem na região metropolitana de São Paulo e interior do Estado", disse a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Integrantes do 5º e 14º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), núcleo Sorocaba, também participam da ação.

Conforme a SSP, as equipes cumprem as ordens judiciais nos municípios de Ibiúna, Osasco e Cotia.

"Os agentes realizam diligências em sete endereços diferentes. Ao todo, a ação mobiliza 64 policiais militares e 16 viaturas, além de 20 agentes do Gaeco em 9 viaturas", acrescenta a SSP.

