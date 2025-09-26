Topo

Polícia conclui investigação de aluna morta em escola; garoto é apreendido

Alícia Valentina morreu após ter sido espancada por colegas dentro da escola Imagem: Reprodução
26/09/2025 20h11

A Polícia Civil de Pernambuco concluiu a investigação sobre a morte da menina de 11 anos morta após ser espancada dentro de uma escola na cidade de Belém do São Francisco.

O que aconteceu

Principal suspeito é um garoto de 12 anos. Ele já foi apreendido levado a uma unidade de internação para menores infratores.

Menino responderá por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal que resultou em morte da vítima. Ato infracional é o crime cometido por crianças ou adolescentes, que não podem responder criminalmente. O infrator fica sujeito ao ECA (Estatudo da Criança e do Adolescente), que prevê, entre outros, aplicação de medidas socioeducativas.

Investigação foi encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco. Promotoria disse que adotou "todas as providências cabíveis". Como o crime envolve crianças, nenhum outro detalhe foi divulgado.

Direção da escola responderá administrativamente

Prefeitura de Belém do São Francisco investiga servidoras da Escola Municipal Tia Zita. Foi instaurado procedimento administrativo contra a diretora e a vice-diretora da instituição para apurar como conduziram o caso. Uma comissão de servidores do município vai apurar a conduta das duas.

Escola afirma que "prestou todo o socorro necessário". A rede municipal de saúde disse que conduziu a aluna ao hospital e "garantiu a devida assistência", mas não comentou a agressão ocorrida dentro da instituição de ensino.

Relembre o caso

Alícia Valentina foi espancada dentro da escola em 4 de setembro. As agressões ocorreram depois que ela se recusou a "ficar" com um colega, segundo a polícia. Alicia foi agredida violentamente por quatro meninos e uma menina dentro do banheiro da unidade de ensino.

Vítima foi levada a hospital municipal duas vezes, mas recebeu alta em ambas. Quando começou a vomitar sangue e procurou atendimento pela terceira vez, foi internada com urgência em um hospital de Salgueiro e, em seguida, levada ao Recife.

Adolescente teve morte cerebral constatada no Hospital da Restauração, no Recife, dias após dar entrada. Causa da morte foi "traumatismo cranioencefálico produzido por instrumento contundente", segundo o atestado de óbito.

