PM apreendeu 500 fuzis este ano em ações contra o crime organizado

O Rio de Janeiro apreendeu 500 fuzis pela Polícia Militar, desde o início do ano de 2025. O número foi registrado, após operações realizadas pelos batalhões de Irajá, Ilha do Governador e Bangu, nas zonas norte e oeste da capital fluminense. Esse dado evidencia um cenário que vem sendo combatido intensamente pelas forças de segurança estaduais.

"Precisamos reforçar a necessidade de uma atuação mais firme por parte do governo federal para impedir a entrada de armas no território fluminense. Encerramos 2024 com a apreensão de 732 fuzis e, este ano, já recolhemos 500. É uma situação preocupante, não podemos deixar que essas armas de guerra continuem circulando pelo nosso estado", esclareceu o governador Cláudio Castro.

De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Nogueira, "cada fuzil retirado de circulação representa vidas salvas e comunidades mais seguras. Nosso compromisso é seguir atuando de forma integrada e estratégica para enfraquecer o poder bélico das facções criminosas e levar tranquilidade à população fluminense".

Durante as ações, aUma análise da Subsecretaria de Inteligência da corporação (SSI) aponta uma mudança no perfil das armas utilizadas pelos criminosos. Em 2025, o setor tem observado que grande parte dos fuzis apreendidos pelos policiais militares foi montada em fábricas clandestinas, ligadas ao crime organizado. Até o ano passado, mais de 90% dos fuzis apreendidos pela SEPM eram fabricados em outros países.

Os resultados foram alcançados com o investimento em equipamentos com tecnologia, informações do setor de inteligência, ações previamente planejadas e também devido à colaboração imprescindível da população, por meio do serviço de atendimento 190 ou do Disque-Denúncia (21) 2253-1177.