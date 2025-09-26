PicPay tem salto no lucro do 2º tri para R$120 mi

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O PicPay registrou lucro líquido de R$120 milhões no segundo trimestre, de R$56,6 milhões um ano antes, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pela investida da holding J&F.

A carteira de crédito, composta por empréstimo pessoal, cartão, consignado e antecipação do FGTS, somou R$16 bilhões no final de junho, de R$13 bilhões no término de março e R$6 bilhões um ano antes.

O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 4,1%, de 4% três meses antes e 1,9% no segundo trimestre de 2024.

A companhia disse que, para alinhar-se a uma estratégia prudente de gestão de crédito, adotou uma abordagem conservadora para provisões.

"Desde o início de 2025, nossas provisões têm sido significativamente superiores às dos trimestres anteriores, principalmente devido à Resolução 4.966 do Banco Central do Brasil e ao rápido crescimento da nossa carteira de crédito."

O PicPay afirmou que encerrou o segundo trimestre com índice de cobertura da carteira vencida acima de 90 dias de 284%. Considerando a carteira de crédito total nos três meses encerrados em junho, o índice geral de cobertura foi de 12%.

A receita no segundo trimestre totalizou R$2,5 bilhões, um aumento de 99% em relação ao mesmo semestre do ano passado, enquanto o retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado ficou em 20,3% no segundo trimestre, de 17,6% um ano antes.

Os usuários ativos chegaram a 41,3 milhões no segundo trimestre de 2025, alta de 14% em base anual.

No mesmo período, de acordo com a companhia, 32% desses clientes usaram o PicPay como seu principal banco, e a receita média por usuário ativo (Arpac) subiu 76%, para R$60,50. O custo de servir aumentou 6% ano a ano, para R$19.