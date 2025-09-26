PIB da Espanha cresce 0,8% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

Topo

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada nesta sexta-feira, 26. Na comparação anual, a economia espanhola teve expansão de 3,1% entre abril e junho, informou o INE. Os dados finais vieram acima das estimativas preliminares, que haviam apontado ganho trimestral de 0,7% e acréscimo anual de 2,8%.

