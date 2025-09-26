Topo

Notícias

Petróleo sobe com ataques de drones na Ucrânia, que reduzem oferta russa

26/09/2025 18h59

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, já que os ataques de drones da Ucrânia à infraestrutura de energia da Rússia reduziram as exportações de combustível do país.

Os contratos futuros do Brent fecharam a US$70,13 por barril, com alta de 1,02%. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) fechou a US$65,72 por barril, com alta de 1,14%.

"Os mercados continuaram a se concentrar na situação entre a Rússia e a Ucrânia", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. "Esses ataques de drones da Ucrânia estão começando a se somar."

A Rússia introduzirá uma proibição parcial das exportações de diesel até o final do ano e estenderá uma proibição existente das exportações de gasolina, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak na quinta-feira.

A queda na capacidade de refino fez com que várias regiões russas enfrentassem escassez de certos tipos de combustível.

Além dos ataques de drones, Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, disse que a ação do governo dos EUA também foi de apoio.

"O presidente Trump continua a pressionar os aliados dos EUA para reduzir as importações da Rússia", disse Lipow. "Poderemos ver a Índia e a Turquia reduzirem algumas de suas importações russas."

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Enes Tunagur e Sudarshan Varadhan)

Notícias

