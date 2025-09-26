Pentágono convoca reunião com militares norte-americanos do mundo todo

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, convocou para a próxima semana uma reunião no Pentágono com altos oficiais das Forças Armadas que atuam no mundo todo.

O que aconteceu

Chefe do Pentágono ordenou que todos os generais e almirantes do país se dirijam à base de Quantico, na Virgínia, na próxima terça-feira. A informação foi divulgada ontem pelo The Washington Post. De acordo com o jornal, o comunicado foi enviado pelo governo "no início desta semana".

"Praticamente todos os comandantes" do Exército norte-americano foram chamados. Também segundo o jornal, tanto os militares que atuam nos EUA quanto fora do país receberam as convocações.

Secretário não deu mais detalhes sobre encontro. O porta-voz do departamento de Defesa, Sean Parnell, disse em comunicado emitido ontem que Hegseth "fará um discurso aos seus altos comandantes militares".

Não é certo se o presidente dos EUA, Donald Trump, participará da reunião. Ontem, o republicano disse que irá "se quiserem" ele vá.

Tanto Trump quanto o vice-presidente, J.D. Vance, minimizaram importância do encontro. "Por que isso é tão importante?", disse o presidente quando perguntado por jornalistas. Já Vance, que estava ao lado de Trump, afirmou que "não é particularmente incomum" que generais se reúnam com Hegseth: "Acho estranho que vocês [jornalistas] tenham transformado isso em uma história tão grande".

Reunião é "muito incomum", avaliou o jornal norte-americano. Todas as fontes consultadas pelo The Washington Post disseram não se lembrar de algum secretário de Defesa ter ordenado que tantos militares do alto escalão se reunissem dessa forma.

Há cerca de 800 generais e almirantes espalhados pelos EUA e por dezenas de países, informou o WP. Também não foi esclarecido como todas essas pessoas serão acomodadas.

Pentágono cortou pessoal recentemente

Em maio, Hegseth ordenou reduções significativas no número de altos oficiais e generais no Exército norte-americano. Esta foi uma da série de mudanças colocadas em prática nas Forças Armadas desde o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, em janeiro.

Demissões foram sem explicação. Não está claro se a reunião da próxima semana está relacionada com a medida.

Outra mudança recente foi a troca do nome do departamento. Trump assinou no começo deste mês uma ordem executiva para trocar o nome do Departamento de Defesa (também conhecido como Pentágono) para Departamento de Guerra.

* Com informações da AFP.