Operação contra roubo de casas cumpre mandados na zona oeste de São Paulo

Uma operação contra roubos de residência em São Paulo cumpre dois mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão na capital e no interior na manhã de hoje.

O que aconteceu

Buscas são feitas na favela São Remo, perto do bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também informou que mandados são cumpridos no interior do estado, sem especificar em qual cidade.

Mandados miram em uma quadrilha que faria crimes patrimoniais, assaltando casas no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o grupo costumava render e amarrar as vítimas para fugir com bens.

Investigação sobre caso é feita pela Delegacia de Itapetininga, a 170 km da capital. Quatro delegados, inclusive o de Itapetininga, Franco Augusto, atuam na operação, assim como 80 outros policiais.

Um dos mandados foi cumprido antes das 8h, contra um homem que, suspostamente, liderou um assalto em Itapetiniga neste ano. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas pela polícia e o UOL não conseguiu acesso às defesas deles até o momento.