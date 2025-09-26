Topo

Notícias

PCE dos EUA sobe 0,3% em agosto ante julho e avança 2,7% na comparação anual

São Paulo

26/09/2025 09h44

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,7% em agosto. Analistas ouvidos pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,3% do PCE e avanço anual de 2,7%.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% em agosto ante julho. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 0,2%.

Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 2,9% em agosto. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 2,9%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).

