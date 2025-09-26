Topo

Paul Gallagher, irmão dos músicos do Oasis, se declara inocente de estupro e outras acusações

26/09/2025 12h01

Paul Gallagher, o irmão mais velho dos músicos Noel e Liam do grupo Oasis, declarou-se inocente das acusações de estupro e agressões sexuais durante sua audiência nesta sexta-feira (26) no tribunal penal de Southwark, em Londres.

Este homem de 59 anos é acusado de estupro, três agressões sexuais, ameaças de morte, estrangulamento e agressão com lesões corporais, supostamente ocorridas entre 2022 e 2024.

Paul Gallagher nega todas as acusações contra ele e, após esta audiência, o julgamento começará em setembro de 2027.

A investigação foi aberta em 2024 e, em julho passado, a polícia relatou uma vítima, uma mulher, ao anunciar a denúncia contra Paul Gallagher.

Estas etapas judiciais chegam em um momento em que Noel e Liam Gallagher, os irmãos que estiveram anos em conflitos, fizeram as pazes para relançar o grupo em uma turnê mundial.

Após seus shows no Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e México, eles planejam se apresentar em breve no Japão, Austrália, Argentina e Brasil.

Paul Gallagher, que nunca fez parte do Oasis, é um ano mais velho que Noel e sete anos mais velho que Liam. Ele cresceu com eles em Manchester.

