Papa Leão nomeia bispo italiano para liderar poderoso escritório do Vaticano

26/09/2025 09h02

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 nomeou um clérigo italiano relativamente desconhecido na sexta-feira para liderar o escritório do Vaticano responsável pela seleção de bispos católicos em todo o mundo, na primeira nomeação importante dos quase cinco meses de papado de Leão.

O arcebispo Filippo Iannone, de 67 anos, tem uma carreira amplamente dedicada aos bastidores do Direito Canônico. Ele assumirá o Dicastério para os Bispos do Vaticano, que aconselha o papa sobre os padres da Igreja de 1,4 bilhão de seguidores que devem ser bispos.

Este é o escritório que havia sido liderado por Leão, ex-cardeal norte-americano Robert Prevost, até sua eleição em maio para substituir o papa Francisco.

Leão, o primeiro papa dos EUA, demonstrou um estilo mais reservado e discreto do que seu antecessor Francisco, da Argentina, que frequentemente atraía as manchetes da mídia com comentários improvisados ou nomeações surpreendentes para o Vaticano.

O novo papa não havia nomeado anteriormente um novo chefe de departamento do Vaticano. A nomeação de Iannone sugere que Leão pode estar procurando figuras discretas semelhantes a ele ao fazer nomeações importantes.

Iannone, originário de Nápoles e membro da ordem religiosa carmelita, vinha dirigindo o escritório do Vaticano responsável pela organização e interpretação do extenso sistema de leis da Igreja.

Ele também atuou como bispo em Lazio, a região italiana ao redor de Roma, e como consultor de vários escritórios do Vaticano.

(Reportagem de Joshua McElwee)

