Ouro fecha dia em alta e salta quase 3% na semana, com dólar fraco e tensões geopolíticas

26/09/2025 14h42

O ouro futuro fechou a sessão desta sexta-feira, 26, em alta, diante do enfraquecimento do dólar em meio à renovada expectativa por cortes de juros nos EUA após dados, além da escalada de tensões geopolíticas

O metal com vencimento em dezembro, negociado na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), encerrou em alta de 1,00%, a US$ 3.809,00 por onça-troy. Na semana, o metal precioso teve alta acumulada de 2,79%.

A queda no dólar e nos rendimentos dos Treasuries, puxada pela queda no sentimento do consumidor dos Estados Unidos, assim como dados da inflação em linha com o esperado, impulsionou o ouro, buscado pelos investidores como um ativo de segurança.

Para o Swissquote Bank, o ouro não é mais uma proteção contra os juros, mas sim um investimento estratégico: "Um seguro contra erros de política, volatilidade de mercado e tensões geopolíticas", explicou a analista sênior Ipek Oskardeskaya.

Na ONU, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não deu sinais de que deve reduzir a força dos ataques contra o Hamas, na Palestina, indo em contra as declarações dos EUA de que um acordo para acabar com a guerra estaria próximo.

Já a Rússia respondeu declarações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de que aviões russos que invadam o espaço aéreo dos países membros poderiam ser abatidos.

Também no radar do mercado, o governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas contra fármacos feitos no exterior, veículos e móveis.

