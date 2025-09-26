Olympique de Marselha vence na visita ao Strasbourg e assume liderança da Ligue 1

Topo

Um gol nos acréscimos do panamenho Amir Murillo deu ao Olympique de Marselha a vitória por 2 a 1 na visita ao Strasbourg nesta sexta-feira (26), na abertura da rodada da Ligue 1, em que assumiu a liderança provisória.

O OM venceu o clássico contra o PSG na última segunda-feira e agora continua sua trajetória ascendente, chegando aos 12 pontos, o que o coloca na liderança da tabela ao lado de Monaco, PSG e Lyon.

Os monegascos e parisienses jogam no sábado, contra Lorient e Auxerre, respectivamente, enquanto o Lyon visita o Lille no domingo.

Mas, enquanto esses jogos não acontecem, o Olympique de Marselha dorme em vantagem, e Murillo foi o responsável por isso, com uma finalização de pé esquerdo na área nos acréscimos (90'+1).

O Strasbourg poderia ter empatado logo depois (90'+3) por meio do argentino Joaquín Panichelli, mas os três pontos acabaram ficando com o time do sul.

Antes do gol decisivo de Murillo, o marfinense Abdoul Ouattara havia colocado o Strasbourg na frente no início do segundo tempo (49'), e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang empatou aos 78 minutos para o time de Roberto De Zerbi, suspenso nesta partida após ser expulso no clássico.

O OM conseguiu uma pequena revanche contra o Strasbourg, que o havia derrotado por 1 a 0 neste mesmo estádio La Meinau há quase um ano.

As últimas vitórias são um bom presságio para o Olympique de Marselha antes de receber o Ajax na Liga dos Campeões na terça-feira.

--- Jogos da 6ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Strasbourg - Olympique de Marselha 1 - 2

- Sábado:

(12h00) Lorient - Monaco

(14h00) Toulouse - Nantes

(16h05) PSG - Auxerre

- Domingo:

(10h00) Nice - Paris FC

(12h15) Angers - Brest

Metz - Le Havre

Lille - Lyon

(15h45) Rennes - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 12 6 4 0 2 12 5 7

2. Monaco 12 5 4 0 1 13 7 6

3. PSG 12 5 4 0 1 10 4 6

4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

5. Strasbourg 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

9. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2

10. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2

11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3

12. Nice 6 5 2 0 3 6 9 -3

13. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

14. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

15. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

17. Lorient 4 5 1 1 3 6 13 -7

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8

