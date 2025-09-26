Topo

Notícias

Nunes diz que maioria do MDB quer apoiar oposição a Lula e que Tarcísio tem 'maior simpatia'

São Paulo

26/09/2025 15h56

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 26, que a maioria de seu partido é favorável a uma mudança de governo a nível federal e que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) possui a "simpatia" de maior parte dos integrantes ao cargo.

"Dentro do MDB, posso te garantir que a maioria - respeitando, claro, os demais que pensam diferente, até porque estão em ministérios - é a favor de uma mudança de governo, seja com o Tarcísio ou outra pessoa", disse Nunes. "Logicamente, o Tarcísio tem a maior simpatia, inclusive a minha."

Ele afirmou que Tarcísio conta com a sua preferência e destacou que o governador não pretende disputar a Presidência, mas sim buscar a reeleição em São Paulo. Ressalvou, no entanto, que, caso haja alguma mudança nesse cenário - ainda possível até a eleição -, ele será um dos principais aliados de Tarcísio, inclusive trabalhando para construir o apoio a ele dentro do MDB.

As declarações de Nunes foram feitas em conversa com jornalistas, após participação em painel com lideranças políticas num evento da organização Comunitas. Também compareceram o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e vários governadores de Estado.

O MDB possui três ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT): Planejamento, com Simone Tebet; Cidades, com Jader Filho; e Transportes, com Renan Filho. Lula também possui alianças com vários nomes relevantes do partido, como o governador do Pará, Helder Barbalho.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

Conab promove leilões de Pepro e PEP para feijão na quarta e na quinta-feira

Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Em fala boicotada na ONU, Netanyahu descarta criação de Estado palestino

Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025