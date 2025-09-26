Topo

Primavera gelada: nova frente fria derruba temperatura em 5 estados

Chuva é esperada na Região Metropolitana de Porto Alegre [imagem de arquivo] - EVANDRO LEAL/Agencia Enquadrar/Folhapress
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

26/09/2025 09h28

A primavera terá sua segunda frente fria já neste fim de semana e no começo da próxima. A massa de ar frio deve atingir cinco estados do sul, sudeste e centro-oeste do país.

O que aconteceu

Sul do Brasil será afetado primeiro, já neste sábado. Conforme o MetSul, o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e pode chover em alguns pontos mais a oeste. O nordeste gaúcho, litoral norte e a Serra devem ter chuvas no domingo.

Em Porto Alegre, sábado será de sol e nebulosidade. Se chover, será à noite. Caso contrário, chuvas devem cair sobre a cidade no começo do domingo. As temperaturas devem ficar entre 12º C e 26º C no sábado, 15º C e 18º C no domingo, e 13º C a 24º C na segunda-feira.

Chuva avança para o norte no domingo. Ainda no fim de semana, deve chegar a Santa Catarina e ao Paraná, segundo o MetSul. Termômetro marcam temperaturas amenas em Florianópolis: entre 16º C e 20º C no sábado, 17º C e 19º C no domingo, e 15º C a 23º C na segunda-feira. Já em Curitiba, o frio deve apertar no sábado, com previsão de temperaturas entre 7º C e 20º C no sábado, 11º C e 19º C no domingo, e 12º C a 27º C na segunda-feira.

Frente fria chega a centro-oeste e sudeste na segunda-feira

Apenas o sul do Mato Grosso do Sul pode ter chuvas já no domingo. A instabilidade maior, no entanto, é esperada para a manhã de segunda-feira, quando deve chover especialmente no sul do estado. Mesmo assim, o calorão não dará trégua: a previsão para sábado é de temperaturas entre 23º C e 39º C; para o domingo, entre 24º C e 36º C; e para segunda-feira, entre 25º C e 39º C.

Em São Paulo, a frente fria vai trazer aumento de nuvens e chuva em vários pontos na segunda-feira. Contudo, o MetSul ressalta que as precipitações tendem a ser irregulares e não deve chover em todos os municípios paulistas. A previsão para sábado é de temperaturas entre 11º C e 24º C; para domingo, entre 13º C e 28º C; e para segunda-feira, entre 18º C e 31º C.

Frente fria não será extrema como a anterior

Frente fria "não tem comparação" com a que chegou no começo desta semana, quando foram registradas tempestades e até tornados. Como destaca a empresa de meteorologia, a mudança de tempo será muito menos intensa e "não há qualquer possibilidade de repetição de um evento de tempo severo com gravidade e abrangência vistas no começo desta semana".

Será uma mudança do tempo normal com chuva e baixo risco de tempestades severas, embora não se possa descartar um ou outro temporal isolado. Da mesma forma, não se deve esperar uma queda acentuada da temperatura, como se sentiu dias atrás.
MetSul, em boletim meteorológico

