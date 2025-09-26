Primavera gelada: nova frente fria derruba temperatura em 5 estados

A primavera terá sua segunda frente fria já neste fim de semana e no começo da próxima. A massa de ar frio deve atingir cinco estados do sul, sudeste e centro-oeste do país.

O que aconteceu

Sul do Brasil será afetado primeiro, já neste sábado. Conforme o MetSul, o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e pode chover em alguns pontos mais a oeste. O nordeste gaúcho, litoral norte e a Serra devem ter chuvas no domingo.

Em Porto Alegre, sábado será de sol e nebulosidade. Se chover, será à noite. Caso contrário, chuvas devem cair sobre a cidade no começo do domingo. As temperaturas devem ficar entre 12º C e 26º C no sábado, 15º C e 18º C no domingo, e 13º C a 24º C na segunda-feira.

Chuva avança para o norte no domingo. Ainda no fim de semana, deve chegar a Santa Catarina e ao Paraná, segundo o MetSul. Termômetro marcam temperaturas amenas em Florianópolis: entre 16º C e 20º C no sábado, 17º C e 19º C no domingo, e 15º C a 23º C na segunda-feira. Já em Curitiba, o frio deve apertar no sábado, com previsão de temperaturas entre 7º C e 20º C no sábado, 11º C e 19º C no domingo, e 12º C a 27º C na segunda-feira.

Frente fria chega a centro-oeste e sudeste na segunda-feira

Apenas o sul do Mato Grosso do Sul pode ter chuvas já no domingo. A instabilidade maior, no entanto, é esperada para a manhã de segunda-feira, quando deve chover especialmente no sul do estado. Mesmo assim, o calorão não dará trégua: a previsão para sábado é de temperaturas entre 23º C e 39º C; para o domingo, entre 24º C e 36º C; e para segunda-feira, entre 25º C e 39º C.

Em São Paulo, a frente fria vai trazer aumento de nuvens e chuva em vários pontos na segunda-feira. Contudo, o MetSul ressalta que as precipitações tendem a ser irregulares e não deve chover em todos os municípios paulistas. A previsão para sábado é de temperaturas entre 11º C e 24º C; para domingo, entre 13º C e 28º C; e para segunda-feira, entre 18º C e 31º C.

Frente fria não será extrema como a anterior

Frente fria "não tem comparação" com a que chegou no começo desta semana, quando foram registradas tempestades e até tornados. Como destaca a empresa de meteorologia, a mudança de tempo será muito menos intensa e "não há qualquer possibilidade de repetição de um evento de tempo severo com gravidade e abrangência vistas no começo desta semana".