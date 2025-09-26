Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em discurso nas Nações Unidas nesta sexta-feira, prometeu continuar a guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza e disse aos reféns ainda mantidos pelos militantes palestinos que eles não foram esquecidos.

Falando em hebraico, o líder israelense afirmou: "Não nos esquecemos de vocês -- nem mesmo por um segundo."

Netanyahu catalogou as vitórias israelenses contra o Hamas e outros grupos militantes apoiados pelo Irã em um discurso que lembrou ao mundo os horrores sofridos pelos israelenses em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo reféns, 48 dos quais permanecem em Gaza, de acordo com os registros israelenses.

"Grande parte do mundo não se lembra mais do dia 7 de outubro. Mas nós nos lembramos", disse Netanyahu.

A resposta militar de Israel matou mais de 65.000 pessoas em Gaza, de acordo com autoridades de saúde locais, e deixou grande parte do território em ruínas.

Dezenas de delegados saíram do salão quando Netanyahu subiu ao palco, enquanto outros se levantaram para aplaudi-lo de pé.

(Reportagem de Michelle Nichols, Doyinsola Oladipo e Matt Spetalnick; reportagem adicional de Doina Chiacu)