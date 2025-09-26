Topo

Netanyahu rejeita na ONU acusações de 'genocídio' em Gaza

26/09/2025 11h23

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou nesta sexta-feira (26), na ONU, as acusações de "genocídio" em Gaza e o uso da "fome" como tática, insistindo que Israel estava, na verdade, alimentando a população do devastado território palestino. 

"Aqueles que propagam os libelos de sangue do genocídio contra Israel não são melhores do que aqueles que propagaram os libelos de sangue contra os judeus na Idade Média", disse Netanyahu.

