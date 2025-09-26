Topo

Notícias

Netanyahu endurece na ONU; sanções ao Irã à vista

Netanyahu discursa na Assembleia Geral da ONU - Timothy A. Clary/AFP
Netanyahu discursa na Assembleia Geral da ONU Imagem: Timothy A. Clary/AFP
do UOL

Do UOL

26/09/2025 12h22

Netanyahu desafia críticos na ONU e endurece recados sobre Gaza e Irã.

Conselho de Segurança decide hoje se adia ou retorna sanções da ONU ao Irã

  • Votação de última hora. Rússia e China apresentaram resolução para postergar por seis meses a volta das punições ao Irã; europeus e EUA consideram que não há base para novo prazo.
  • O que é "snapback". É o mecanismo automático que restaura sanções da ONU se o Conselho não aprovar, em até 30 dias, a continuidade do alívio -- prazo que se encerra na noite desta sexta.
  • Risco diplomático. Teerã ameaça suspender cooperação com a agência atômica caso as sanções sejam reativadas.

Europa acelera "muro de drones" após violações de espaço aéreo e caos em aeroportos

  • Acordo político. Ministros da Defesa de países da UE concordaram em avançar num escudo integrado para detectar, rastrear e neutralizar UAVs (veículos aéreos não tripulados) ao longo da fronteira oriental.
  • Incidentes recentes. Drones não identificados afetaram voos no norte da Europa; bálticos e Polônia já haviam proposto a rede após incursões vindas da guerra na Ucrânia.
  • Próximos passos. Um roteiro técnico será preparado com indústria e aliados; parte do financiamento virá de programas de rearmamento do bloco.

Supertufão Ragasa: Taiwan busca desaparecidos na lama; tempestade segue rumo ao Vietnã

  • Resgates difíceis. Equipes trabalham em Hualien após enxurrada que formou uma "parede d'água" e destruiu casas; número de mortos subiu e há desaparecidos.
  • Região em alerta. Hong Kong registrou feridos e quedas de árvores; autoridades monitoram risco de novos deslizamentos e enchentes. O supertufão também atingiu as Filipinas.
  • Trilha da tempestade. O sistema perde força, mas ainda leva chuva volumosa ao sul da China e ao litoral vietnamita.

Trump impõe tarifa de 100% a remédios de marca e taxa caminhões; mercados viram

  • Pacote tarifário. A Casa Branca anunciou sobretaxas a fármacos, caminhões pesados e itens de casa; objetivo declarado é pressionar cadeias produtivas no exterior.
  • Efeito financeiro. Bolsas oscilaram e farmacêuticas caíram na Ásia; investidores reduziram apostas em cortes mais agressivos de juros pelo Fed.

EUA apertam regra de chips: "1 por 1" trava avanço de capacidade na China

  • Nova limitação. Fabricantes só poderão substituir, e não ampliar, produção em fábricas chinesas -- inclusive com memórias HBM -- sob pena de sanções.
  • Impacto setorial. A medida atinge fornecedores de Taiwan e Coreia e mira a cadeia de IA, ao cortar rotas de crescimento para rivais em território chinês.

Reino Unido oficializa identidade digital obrigatória para trabalhar e alugar

Argentina em choque: tráfico transmite tortura e assassinato de três jovens

  • Crime brutal. Três meninas foram torturadas e mortas na Grande Buenos Aires; parte do horror foi exibida em grupo privado nas redes.
  • Investigação. Há detidos e um chefe narco é apontado como mandante; protestos pedem respostas e políticas contra violência de gênero.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo Trump restringe carteira de motorista comercial para não americanos

Preso em aeroporto no Brasil receberia R$ 17 mi para ir com mala à Suíça

Netanyahu rejeita um Estado palestino e quer 'terminar o trabalho' em Gaza rapidamente

Pasta da Saúde quer reduzir recusa à doação de órgãos e priorizar transplantes para crianças

É falso que adultos que moram com os pais serão notificados pela Receita

Barroso canta sambas clássicos em festa de despedida da presidência do STF

Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

Eslováquia aprova emenda constitucional que restringe direitos LGBTQIA+

Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de medicamento contra câncer e anestésico

'Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite', diz Kassab sobre 2026

Papa Leão XIV faz sua primeira nomeação importante