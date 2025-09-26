Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu promete 'terminar serviço' em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou líderes internacionais que reconheceram o Estado da Palestina ao falar para uma plateia esvaziada na Assembleia Geral da ONU hoje.

O que aconteceu

Primeiro-ministro afirmou que apoio de nações a Israel foi dado após o 7 de outubro, mas "evaporou" quando o país "começou a lutar de volta". "Pelos últimos dois anos, Israel tem lutado uma luta contra bárbaros enquanto muitas nações se opõem a nós", afirmou.

Ele disse que o país vai "finalizar o serviço" contra o Hamas e agradeceu ao apoio de Donald Trump contra ataques. Ele mencionou o ataque do país contra uma base do Irã, chamando a ação de um "ato de bravura". Ele também lembrou que Trump sofreu tentativas de assassinato e as ligou a "inimigos em comum".

Netanyahu negou que cometesse genocídio, disse que as acusações eram "sem base" e disse que "tenta tirar a população de Gaza" do local. O primeiro-ministro também citou dados sobre distribuição de comida em Gaza e negou que cometesse "política de fome", fala que vai de encontro aos mais de 400 mortos por fome na região desde o início da guerra.

Ele também afirmou que "a maioria do mundo não lembra do 7 de outubro" - o que contradiz a maioria dos discursos de líderes mundiais, que mencionaram o ataque terrorista em suas falas. "A maioria do mundo não lembra do sete de outubro, mas Israel lembra do dia sete de outubro", afirmou.

Diplomatas brasileiros e de outros países deixaram o parlamento das Nações Unidas no momento em que o primeiro-ministro começou a falar. A maioria das cadeiras do local ficou vazia e outros países, como Quirguistão e Irã, também deixaram o plenário. O Brasil também boicotou o discurso de Israel em 2024.

O primeiro-ministro usou um QR Code na roupa que, segundo ele, direcionava para um site mostrando "todas as atrocidades" cometidas pelo Hamas contra os israelenses. Ele também levou quadros e fez um "quiz" com as poucas pessoas que restaram no parlamento, perguntando quem cometeu atos terroristas contra Israel e contra os EUA.

Fala de Netanyahu foi transmitida para a população da Faixa de Gaza em auto falantes colocados na fronteira. A justificativa dada por ele para fazer isso foi se comunicar com os reféns que ainda estão vivos.

Segundo o próprio Netanyahu, celulares de quem estava em Gaza também transmitiram uma fala ao vivo dele, pedindo que os extremistas se rendessem. "Se o Hamas aceitar nossas demandas, a guerra acaba agora", afirmou.

Primeiro-ministro adiantou que falaria sobre líderes mundiais ontem em publicação nas redes sociais. "Eu vou condenar esses líderes que, no lugar de condenar os assassinos, estupradores e queimadores de crianças, querem dar a eles um estado no coração de Israel", afirmou em vídeo publicado antes de embarcar para os Estados Unidos.

Voo que levou Netanyahu aos Estados Unidos desviou de países europeus, onde ele é alvo de ordem de prisão. O pedido de prisão foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional com base em acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Expectativa é de que ele e Donald Trump façam um encontro a portas fechadas hoje. Eles vão se encontrar em Washington D.C., a 370 quilômetros de Nova York, no fim do dia.

Reconhecimento do estado palestino marcou agenda da ONU

Países que apelam pelo fim da guerra em Gaza tinham sinalizado o reconhecimento do Estado da Palestina na ONU e cumpriram suas promessas nesta semana. Uma reunião voltada à solução de dois Estados - que prevê o reconhecimento de um estado palestino e outro israelense - foi feita na segunda-feira, um dia antes da abertura da Assembleia Geral.

O presidente Emmanuel Macron, da França, foi um dos que formalizou o reconhecimento na segunda-feira. Ele afirmou que "os palestinos têm história e dignidade, e o reconhecimento de seu Estado não subtrai nada do povo de Israel".

Dias antes, Canadá, Reino Unido, Austrália e Portugal também anunciaram o reconhecimento do estado. Eles se juntaram à Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, que acenaram a favor dos palestinos no ano passado. Veja aqui a lista de países que reconhecem o estado da Palestina.

Presidente da Autoridade Palestina agradeceu aos países pelo reconhecimento do estado em discurso feito ontem na assembleia. Mahmoud Abbas falou por videoconferência, já que não recebeu visto para entrar nos Estados Unidos e participar presencialmente do evento.

Guerra em Gaza matou mais de 65 mil pessoas

Mais de 400 dessas 65 mil pessoas morreram por fome após o bloqueio total de ajuda humanitária. A entrada de comida foi bloqueada por mais de dois meses no enclave e foi retomada a conta-gotas meses depois, mas até hoje não tem a distribuição necessária para alimentar a população, segundo a Organização das Nações Unidas.

Israel continua os ataques mesmo sob pedidos de cessar-fogo, com uma operação de "tomada total" na Cidade de Gaza, área mais populosa do enclave. Avisos de evacuação de todo o território foram emitidos ao longo das últimas semanas e a população foi deslocada.

O conflito entre Israel e Palestina não é recente, mas foi intensificado após o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro. Na ocasião, os extremistas invadiram Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e levando outras 250 como reféns.

Hoje, estima-se que 50 reféns israelenses continuem em Gaza e que a maioria deles esteja morta. A Inteligência de Israel estima que somente 20 dos homens e mulheres levados para o enclave pelo Hamas sigam vivos quase dois anos após o início da guerra.