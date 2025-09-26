Topo

Quem era 'Nego Mimo', líder do PCC que teria jurado Ruy Ferraz de morte

Cleberson Paulo dos Santos, o "Nego Mimo" (esq.), era membro de grupo do PCC que planejou atentado a Ruy Ferraz (dir.) - Divulgação
Cleberson Paulo dos Santos, o 'Nego Mimo' (esq.), era membro de grupo do PCC que planejou atentado a Ruy Ferraz (dir.) Imagem: Divulgação
Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 13h43

Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como "Nego Mimo", era considerado um dos criminosos mais influentes em liberdade ligados ao PCC. Ele foi morto nesta terça-feira (23) em uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Nego Mimo tinha uma longa ficha criminal. Ele já havia sido condenado por homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e uso de documentos falsos. Preso, chegou a se beneficiar de uma saída temporária, mas não retornou ao sistema prisional.

Ele era apontado como integrante do chamado "Bonde dos 14". O grupo reunia os criminosos mais importantes do PCC que permaneciam atuando fora das cadeias, segundo o secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite.

O nome de Nego Mimo aparece em investigações de 2019. Naquele ano, ele teria participado do planejamento de um atentado contra o então delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz, reconhecido por sua atuação contra a facção criminosa.

A morte de Ruy Ferraz voltou a colocar Nego Mimo no centro das atenções. O ex-delegado-geral, que chefiava a Secretaria de Administração de Praia Grande, foi executado no último dia 15 em um ataque a tiros de fuzil. O crime segue sob investigação.

A operação que resultou na morte de Nego Mimo aconteceu após uma denúncia. Policiais localizaram o suspeito na Avenida Luíza Rosa Paz Landim, na Vila Curuçá, na zona leste da capital paulista, onde ele teria reagido à abordagem e disparado contra os agentes.

Ele foi atingido no tórax e levado ao Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, mas não resistiu. Segundo a PM, com ele foi apreendida uma pistola 9 mm com numeração raspada. O caso está sendo investigado pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa). A Polícia Civil não confirmou se Cleberson tinha relação direta com a morte de Ruy Ferraz Fontes.

* Com informações da Agência Estado.

