Quem era 'Nego Mimo', líder do PCC que teria jurado Ruy Ferraz de morte
Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como "Nego Mimo", era considerado um dos criminosos mais influentes em liberdade ligados ao PCC. Ele foi morto nesta terça-feira (23) em uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na zona leste de São Paulo.
O que aconteceu
Nego Mimo tinha uma longa ficha criminal. Ele já havia sido condenado por homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e uso de documentos falsos. Preso, chegou a se beneficiar de uma saída temporária, mas não retornou ao sistema prisional.
Ele era apontado como integrante do chamado "Bonde dos 14". O grupo reunia os criminosos mais importantes do PCC que permaneciam atuando fora das cadeias, segundo o secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite.
O nome de Nego Mimo aparece em investigações de 2019. Naquele ano, ele teria participado do planejamento de um atentado contra o então delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz, reconhecido por sua atuação contra a facção criminosa.
A morte de Ruy Ferraz voltou a colocar Nego Mimo no centro das atenções. O ex-delegado-geral, que chefiava a Secretaria de Administração de Praia Grande, foi executado no último dia 15 em um ataque a tiros de fuzil. O crime segue sob investigação.
A operação que resultou na morte de Nego Mimo aconteceu após uma denúncia. Policiais localizaram o suspeito na Avenida Luíza Rosa Paz Landim, na Vila Curuçá, na zona leste da capital paulista, onde ele teria reagido à abordagem e disparado contra os agentes.
Ele foi atingido no tórax e levado ao Hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, mas não resistiu. Segundo a PM, com ele foi apreendida uma pistola 9 mm com numeração raspada. O caso está sendo investigado pelo DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa). A Polícia Civil não confirmou se Cleberson tinha relação direta com a morte de Ruy Ferraz Fontes.
* Com informações da Agência Estado.